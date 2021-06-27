與IBD和平共存2關鍵 調整飲食、持續治療

戒菸降低發炎性腸道疾病復發率。（路透）

台灣 11歲的林小妹熱愛打排球，是名運動好手，但沒想到年紀輕輕的她，不僅經常便祕，且連續一到兩個月排出血便，嚇壞父母。經醫院檢查疑似為發炎性腸道疾病，隨後確診為克隆氏症，接受治療與進行飲食調整後，林小妹重回最愛的排球場、參加童軍團，她也鼓勵病友堅持治療、與病共存。

●患者罹癌風險增

發炎性腸道疾病（IBD）可分為兩種，分別為潰瘍性結腸炎及克隆氏症。台灣新北市亞東紀念醫院肝膽胃腸科專任主治醫師鍾承軒表示，據統計，台灣患者的發生率與盛行率皆逐年增加，以每年4%至5%的比率上升，其中不乏兒童及較為年輕的患者。

台大兒童醫院肝膽腸胃科主治醫師吳嘉峯說，其實18到20歲前確診的兒童病患不在少數，約占總病例數的10%至20%。常見一些成人患者其實早在18歲前就有症狀，卻延遲確診。若未即時治療，發炎持續將使病情愈來愈嚴重。

鍾承軒表示，病患可能發生臨床上最不樂見的腸胃道出血、穿孔、廔管、惡性腫瘤等併發症 。台北榮總外科部大腸直腸外科主治醫師林春吉更強調，較年輕的病患或持續發炎、合併有原發性硬化膽道炎的患者存在較高癌病變的風險，統計於診斷後七年間罹患大腸癌的風險將開始線性增加。

三大類藥物治療

臨床上發炎性腸道疾病的治療分為三大類，首先會以類固醇、免疫調節劑等傳統藥物治療，當症狀變嚴重而難以獲得緩解時，會開始以生物製劑治療，近五到十年間亦有較新型的生物製劑，可降低白血球發炎的反應。之後如發生併發症才會評估進行手術，如腸道切除重建、廔管切除引流等手術。

林春吉表示，對藥物治療無明顯效果的病患，採取手術治療被視為最後的手段，包含緊急手術及非緊急手術。過往曾統計患有潰瘍性結腸炎有60%的病患需要緊急手術，由於術後恐影響未來預後及生活品質，臨床的治療目標之一，就是盡可能避免緊急手術。

飲食諮詢營養師

除及時診斷、穩定服用藥物之外，要讓疾病獲得良好控制，降低併發症風險，飲食調整也是重要的一環。馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，發炎性腸道疾病的營養治療方針會隨疾病嚴重度、治療方式、併發症而改變，可分為急性發炎期、引導緩解期及維持緩解期，且治療也分藥物或手術，當病患發生貧血、腹瀉等併發症時菜單也會不同，應諮詢專業營養師進行個別評估及建議。

蔡一賢說明，急性發炎初期會先暫時性禁食，之後以均衡飲食為原則採取低渣或高蛋白飲食，但要注意避免個人食物過敏原，不食用油炸、油煎等烹調方式料理的食物，如荷包蛋、油豆腐等，盡量選擇去皮、去筋的瘦肉、魚肉，且要降低纖維的含量，避免纖維多的蔬果及全穀類和其製品，包含竹筍、奇異果、番茄、糙米、燕麥、玉米、芋頭等。

戒菸降低復發率

當進入疾病緩解期會逐漸放寬限制，增加纖維質到正常標準的攝取量，原則上仍要視個人腸胃耐受性調整，記錄會導致腸胃敏感的食物品項，當病患治療產生貧血可選擇富含鐵質、維生素Ｃ等食物預防，也建議癮君子戒菸，有助疾病控制並降低克隆氏症的復發率。

發炎性腸道疾病跟高血壓 一樣，是必須規律治療的慢性病。吳嘉峯說，固定服藥治療才能控制疾病，仰賴醫病溝通及病患本身須了解疾病，能否讓病患回歸正常生活是最終治療目標。林春吉亦建議病友，在發病八到十二年之後定期進行大腸癌檢測，預防癌病變。