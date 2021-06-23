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中醫4訣竅 炎夏消暑排毒

黃妙雲
夏天流汗多，要消暑解熱，尤其要多喝水補充水分，可吃綠豆湯、薏仁水、瓜類等清熱食物。(本報資料照片)
夏天流汗多，要消暑解熱，尤其要多喝水補充水分，可吃綠豆湯、薏仁水、瓜類等清熱食物。(本報資料照片)

夏天高溫濕熱，一不小心就會中暑，一般人在戶外走路都可能覺得悶熱，倘若是運動或爬山，更容易中暑。

「夏主心」，中醫師吳明珠表示，夏天五臟對應的是「心」，夏天常流汗多，會導致心液流失，中醫四時五行理論「夏屬火」，夏天天熱而易心火旺，會流汗多而心液流失，心血不足，人會很疲累、氣虛，容易發生倦怠、口渴、無食欲、惡心、想吐、頭暈頭痛、心悸、胸悶等熱中暑症狀。

體溫達40℃ 趕快送醫救治

吳明珠指出，中暑是人體正氣不足、排汗系統出了問題，人遇天熱應該會排汗，但如果汗排不出來，會造成體內溫度失調，一旦體溫高達40℃以上，身體機能易失調而昏倒或痙攣，也就是因乾熱而重度熱中暑，應趕快送醫救治。

如果中暑症狀出現時，吳明珠強調，除了要多補充水分，還可採取「自救」四步驟降暑氣，紓解不適。

其中，刮痧是中醫治療中暑的一大特色，「痧」是身體內部有疾病在身體外部皮膚表現，刮痧以物理方式將它刮出來。刮痧可促進血液循環、舒筋通絡、調整臟腑功能。

從脖子順著肩膀側刮 才正確

中暑最常刮痧的部位是肩井穴、大椎穴、風池穴、風府穴，可以圓滑湯瓢、刮痧板或有平滑面的梳子、硬幣等器具進行刮痧，為避免傷害皮膚，應使用嬰兒油、乳液、萬金油等塗抹在皮膚上潤滑再刮，正確刮法是從脖子順著肩膀側刮。刮痧出現暗紅色即可停止，不必刮太久。

午睡30分鐘 養心氣補體力

「夏補心」，吳明珠認為，夏天流汗多，要消暑解熱，「清熱、補水」最重要，尤其要多喝水補充水分，吃綠豆湯、薏仁水、瓜類等清熱食物；建議應睡午覺30分鐘，養心氣，可改善疲勞、補養體力，像睡不好的人，易心血不足、免疫力下降，容易中暑。

天熱食欲差 瓜類可清心火

夏天是各類瓜成熟的季節，也是個涼補的好時機。吳明珠說，絲瓜、苦瓜、西瓜、冬瓜、小黃瓜等瓜類，可以清熱涼血、解暑祛濕，像苦瓜可以清心火，西瓜是「天然白虎湯」可清涼消暑，正好解決了夏天溫度高、濕度高，食欲差、容易煩躁等困擾。

●中暑自救步驟

步驟1：移到陰涼處，休息並將衣物鬆開。

步驟2：用濕毛巾或冰毛巾，擦拭身體降溫。

步驟3：按壓捏或刮痧兩侧肩井穴、大椎穴、風池穴、風府穴。

步驟4：擦些薄荷、萬金油等涼性的油，增加散熱。

●刮痧四穴位

肩井穴：位於背後中線大椎穴到肩膀肩峰的中點，左右各一。

大椎穴：頸部中線第一個凸起處的下方的凹陷處，即第七頸椎下的凹陷處。

風池穴：位處頸後，髮際角之凹陷處，左右各一。

風府穴：位於後腦勺髮際正中直上1寸，枕骨隆起部位的正下方。

●消暑補氣茶

材料：麥冬3錢、薄荷3錢、人參鬚3錢、烏梅1至3枚

作法：將所有材料加沸水600㏄，浸泡10分鐘，代茶飲 可回沖1至2次。

功用：清暑補氣、養陰生津。

刮痧是中醫治療中暑的一大特色。(本報資料照片)
刮痧是中醫治療中暑的一大特色。(本報資料照片)

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