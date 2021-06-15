端午吃粽不消化？ 營養師傳5密技

圖片來源 ／健康醫療網

端午節 後許多人家中總是有許多吃不完的粽子，營養師叮噹就提醒，粽子熱量高，一顆大約400-600大卡，一不小心熱量爆表外，還會造成消化不良、腹脹等問題，增加腸道負擔。

糯米為支鏈澱粉 黏性大不好消化

為什麼吃粽子會消化不良？營養師叮噹解釋，主要是因為粽子是糯米做的，而糯米是由支鏈澱粉所構成，特性就是黏性非常大且不好消化，再加上粽子內餡豐富，所有食材都被擠壓在粽葉中，變成很紮實，熱量高、澱粉量多、油脂高、纖維少的組合。因此在腸道消化的時間就會拉長，就容易產生腹脹、便秘、消化不良等問題。

怎麼吃避免消化不良？ 5招密技看過來

1.肉粽趁熱吃好吃又好消化：

糯米支鏈澱粉的特性，就是黏性大且不好消化，加熱後就容易被腸胃道的消化酶分解，但如果放冷，黏性就會變更大，因此對咀嚼不好或本來就消化不良者，涼的肉粽就更難消化。

2.附餐搭配一碗清熱湯助下嚥，避免搭配冷飲：

吃粽子想配點喝的，建議適量搭配熱清湯來幫助下嚥，避免有勾芡的濃湯，因為會多增加熱量負擔。避免搭配冷飲，易讓剛下肚的糯米結團，而造成腸胃不適。

3.一餐一顆淺嚐即可，記得細嚼慢嚥：

粽子本身熱量高、澱粉量高、油量高、低纖維量，加上糯米黏性高，不易吞嚥，對腸胃道負擔就大，一餐一顆即可，也不建議連續三餐都吃，另外記得要細嚼慢嚥，才可幫助消化。

4.餐中搭配蔬菜，餐後搭配富含酵素的水果幫助消化：

粽子幾乎沒甚麼纖維量，主要都是澱粉跟一點點蛋白質，所以建議吃肉粽的時候可以搭配燙青菜，補充膳食纖維，幫助腸道蠕動，吃完肉粽後可以吃富含酵素的水果助消化，例如鳳梨奇異果等

5.多運動，增加活動量，助腸道蠕動：

久坐、低活動量的人，會讓腸胃道幾乎不蠕動，讓消化不良、腹脹、便祕的問題越來越大，因此多起來活動，走路每天一萬步，甚至動起來，每天30分鐘，都可以增加腸胃道的蠕動性助消化排便。

營養師叮噹－戴岑樺

經歷：

中山醫學大學 營養系 學士

台北慈濟醫院 腎臟科營養師

健身 房合作營養師

新北市營養師公會 專案助理

媚登峰健康股份有限公司 營養副理

證照：

高考營養師

台灣 營養學會腎臟專科營養師

CTSSN 運動營養專業認證

AFAA WT美國運動體適能重量訓練教練

中華健身協會C級指導員

保健食品初級工程師

專長：

運動營養、選手備賽飲食調控、

營養諮詢、外食、特殊族群營養

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50412

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