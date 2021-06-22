百毒月 中醫教避疫去瘟 喝茶飲消暑、調理腸胃

正式入夏，天氣漸炎熱，蚊蟲孳生，古代稱農曆5月是「惡月」或「百毒月」。為避疫去瘟，不論古代或現代，民眾要展開防毒、除疫大作戰。

農曆5月5日端午節 ，古人視為「惡日」，很多人從這天開始常感身心不適，直至農曆6、7月才會緩解。台北市京華中醫診所中醫師鄒瑋倫表示，台灣 夏天氣候濕熱，瘴氣盛行，端午節時陽光最熾熱，百毒齊發，許多傳染病（古稱瘟疫）伺機而起，今年更爆發新冠疫情，登革熱、腸病毒等傳染病也將進入流行高峰期。

每年腸病毒、登革熱此時流行，鄒瑋倫指出，今年因新冠疫情嚴峻，許多人居家防疫 、勤洗手，腸病毒病例應會減少，但仍應慎防登革熱，尤其颱風或大雨過後，蚊蟲易孳生，必須維持環境衛生，也建議可以丁香、香茅、薄荷、迷迭香、九層塔等香草植物製作「香包」，掛於室內，利用植物釋放的精油氣味，防蚊驅蚊。

台灣夏天常見腸胃炎、脹氣、脖子痠痛、濕疹等問題，今年多數人防疫在家，還可能出現肥胖、焦慮、憂鬰等身心不適症狀。鄒瑋倫建議，此時節可喝清草茶、藿香液、五苓散等，緩解腸胃不適，還可以食用仙草、愛玉、冬瓜湯、應菜水、竹筍湯等來解暑熱。

居家防疫，鄒瑋倫推薦，不妨飲用小清冠解毒茶、整胃理腸健脾茶、清暑熱除痧湯、安定心神解憂茶、消脂甜蜜盅等5種茶飲，可以預防病毒上身、調理腸胃、消暑熱、安神解憂、消脂，緩解身心不適。