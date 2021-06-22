中醫助戒菸 耳穴針灸助抑菸癮 多管齊下效果更佳

耳針可應用於戒菸，原因在於能夠時時透過按壓埋針刺激，加強治療效果，減緩尼古丁症候群。(Getty Images)

50多歲的張先生，長期有抽菸習慣，已有一段時間，身體出現呼吸不順暢，常常喘不過氣的感覺，至醫院檢查後發現疑似有慢性阻塞性肺病，因此至台中榮民總醫院嘉義分院市區傳統醫學科門診就醫，唐佑任醫師與病患及家屬商討後，決定以中醫耳穴針炎來抑制菸癮，以此達到戒菸的效果，目前仍持續在做針灸治療。

唐佑任醫師提到，耳針在海外應用於戒菸十分流行，原因在其簡單方便有效，能夠時時透過按壓埋針刺激，加強治療效果，減緩尼古丁症候群，並根據體質不同，藉由中醫四診(望、聞、問、切)針對因菸害而受到損傷的地方，由穴位埋針增進組織修復，防範疾病於未然，也無其他副作用。

唐佑任醫師表示，耳針戒菸的作用是通過神經的調節作用，常用於戒菸耳穴包括耳神門、肺點和皮質下，都與情緒壓力控制和呼吸道的反射區有關，將耳針貼在口點、肺點、神門、交感穴等部位，刺激穴道使吸菸者對香菸味產生一種惡嗅感，菸抽進口中會變苦，甚至想嘔吐，且使血漿皮質醇與血漿腦啡呔類物質均恢復正常水準，以達到戒菸目的；吸菸最傷肺和肝，常見的吸菸後遺症，像是咳嗽、口乾、口味改變和血壓 升高，皆能使用耳朵穴位埋針來醫治。

唐佑任醫師認為，菸癮乃複雜生理機轉和社會心理行為所導致，而多元介入才能夠有效提升戒菸效果，而癮君子本身的戒菸傾向和堅強意志更是戒菸治療中的重要因素，再經由專業的醫療人員衛教之後，雙管齊下更能提升戒菸的成效高達四倍以上。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)