我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

中醫助戒菸 耳穴針灸助抑菸癮 多管齊下效果更佳

健康醫療網
耳針可應用於戒菸，原因在於能夠時時透過按壓埋針刺激，加強治療效果，減緩尼古丁症候群。(Getty Images)
耳針可應用於戒菸，原因在於能夠時時透過按壓埋針刺激，加強治療效果，減緩尼古丁症候群。(Getty Images)

50多歲的張先生，長期有抽菸習慣，已有一段時間，身體出現呼吸不順暢，常常喘不過氣的感覺，至醫院檢查後發現疑似有慢性阻塞性肺病，因此至台中榮民總醫院嘉義分院市區傳統醫學科門診就醫，唐佑任醫師與病患及家屬商討後，決定以中醫耳穴針炎來抑制菸癮，以此達到戒菸的效果，目前仍持續在做針灸治療。

唐佑任醫師提到，耳針在海外應用於戒菸十分流行，原因在其簡單方便有效，能夠時時透過按壓埋針刺激，加強治療效果，減緩尼古丁症候群，並根據體質不同，藉由中醫四診(望、聞、問、切)針對因菸害而受到損傷的地方，由穴位埋針增進組織修復，防範疾病於未然，也無其他副作用。

唐佑任醫師表示，耳針戒菸的作用是通過神經的調節作用，常用於戒菸耳穴包括耳神門、肺點和皮質下，都與情緒壓力控制和呼吸道的反射區有關，將耳針貼在口點、肺點、神門、交感穴等部位，刺激穴道使吸菸者對香菸味產生一種惡嗅感，菸抽進口中會變苦，甚至想嘔吐，且使血漿皮質醇與血漿腦啡呔類物質均恢復正常水準，以達到戒菸目的；吸菸最傷肺和肝，常見的吸菸後遺症，像是咳嗽、口乾、口味改變和血壓升高，皆能使用耳朵穴位埋針來醫治。

唐佑任醫師認為，菸癮乃複雜生理機轉和社會心理行為所導致，而多元介入才能夠有效提升戒菸效果，而癮君子本身的戒菸傾向和堅強意志更是戒菸治療中的重要因素，再經由專業的醫療人員衛教之後，雙管齊下更能提升戒菸的成效高達四倍以上。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

血壓

上一則

防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

延伸閱讀

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症
緩解次發型頭痛 針灸有效

緩解次發型頭痛 針灸有效
大學經濟援助/中醫中藥 6/12兩場網上免費講座

大學經濟援助/中醫中藥 6/12兩場網上免費講座
華裔針灸診所業主逃稅 最高可囚八年

華裔針灸診所業主逃稅 最高可囚八年

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

癌症發生率之冠 90%大腸癌由「它」轉變而成

2021-06-16 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「異位性皮膚炎」皮膚搔癢顆粒好難受 別忍快就醫

2021-06-20 00:30
(取材自健康醫療網)

每天在家狂用眼 藍光眼鏡有幫助嗎？

2021-06-18 01:30
加州這家養老院即將完工。

一年5.8萬起跳 優雅養老…你準備好了嗎

2021-06-13 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

端午吃粽不消化？ 營養師傳5密技

2021-06-15 01:05
每日一顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）

雞蛋食用與保存 你該知道的幾件事

2021-06-19 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量