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高齡孕婦 疫中掌握7原則

黃惠群
疫情期間，孕媽咪擔心到院產檢恐增染疫風險。圖為示意圖。（取材自ingimage）
疫情期間，孕媽咪擔心到院產檢恐增染疫風險。圖為示意圖。（取材自ingimage）

孕媽咪年齡升高，懷孕早產風險也隨之提升，台灣本土疫情嚴峻，許多孕媽咪擔心到院產檢恐增染疫風險。台灣衛福部國民健康署提醒，為降低高齡孕婦有妊娠相關併發症的風險，應掌握7原則，分別為重視產前檢查、攝取葉酸與鐵、體重管理、了解產兆、早產徵兆、加強自我健康管理、避免危害物質，如菸、二手菸、咖啡因、酒等。

正值新冠肺炎疫情期間，孕媽咪對於是否到醫院進行產檢充滿擔心及焦慮，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，確診孕媽咪的重症機率較同齡未確診之女性高出3至4倍，呼籲孕婦減少外出，減少染疫風險。

為讓高齡孕婦降低妊娠相關併發症風險，國健署建議，應掌握下列原則：

原則一：重視產前檢查

孕婦常會合併高血壓、糖尿病等疾病，可能導致酮酸中毒、中風、胎盤剝離等問題，影響母體與小孩，黃閔照呼籲，定期至醫院產檢，可追蹤胎兒發育及母體生理變化，發現任何異常時，才能及早治療。若擔心有染疫風險，也可至住所附近之基層婦產科診所就診。國健署建議準媽媽可做妊娠糖尿病、貧血、乙型鏈球菌等產前檢查。

原則二：攝取葉酸與鐵

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，葉酸與胎兒神經系統發育有關，每日建議攝取3至4份深綠葉蔬菜、豆類及約2至3碗切塊水果。

鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，除可攝取紅肉、深綠色蔬菜及豆類等鐵質豐富的食物，用餐時或餐後搭配富含維生素C的當季水果，都可促進鐵的吸收。

原則三：體重管理

孕婦體重應依懷孕前體重做適量調整，以增加10至14公斤為宜。若懷孕期間低於建議體重，恐增胎兒發育不良、早產風險；高於建議體重，恐增加生產、胎兒過大的風險。

增重異常者或有特殊情況者，如懷多胞胎，建議諮詢醫師或營養師。

原則四：了解產兆

若出現輕鬆感，如食慾較好、呼吸較順暢，或是落紅、陣痛、腰痠（不規則疼痛轉變為規則陣痛，且無論按摩或走動都無法減輕症狀）、破水（由陰道流出多量液體）等生產徵兆，應盡速至醫院待產。

原則五：加強自我健康管理

疫情期間，平日非必要勿外出，避免接觸人群而增加感染風險，並加強自我健康管理措施，如戴口罩、勤洗手，如因不明原因發燒或有其他症狀，應主動告訴醫師協助。

原則六：認識早產徵兆

出現產兆或是早產徵兆，如子宮規則性收縮、腹部悶痛、腹痛、下墜感或便意感、胎動較平常明顯減少等，應盡速就醫，降低早產風險。

原則七：避免危害物質

危險物質會影響胎兒智力發展及發育，或造成早產或流產的風險。國健署指出，菸（含二手菸）、咖啡因、酒都會對準媽媽及胎兒造成危害，孕媽咪若有戒菸、戒酒的困擾，應主動向自身產檢之醫療院所人員提出。

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