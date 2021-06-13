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1顆肉粽熱量等於2碗飯 營養師：掌握「粽」點少負擔

記者卜敏正／綜合報導
營養師提醒，1顆肉粽熱量約500卡，相當於2碗飯熱量；長輩食用前更應注意肉粽潛藏吞嚥、嗆咳風險。(記者卜敏正／攝影)
營養師提醒，1顆肉粽熱量約500卡，相當於2碗飯熱量；長輩食用前更應注意肉粽潛藏吞嚥、嗆咳風險。(記者卜敏正／攝影)

今天(14日)是端午節，許多人都會吃粽子應景過節，台中榮總嘉義分院營養師提醒，一顆肉粽熱量約500卡，相當於兩碗飯熱量，有血糖、腎臟功能不佳患者應限量食用，長輩食用前更應注意肉粽潛藏吞嚥、嗆咳風險。

台中榮總嘉義分院營養科主任羅梅華說，肉粽材料糯米質地黏密，所包的餡料豬肉、花生、蝦米食材，很可能部分堅硬、部分鬆散，對於有吞嚥功能障礙長輩，潛藏吞嚥嗆咳風險，引發肺炎危機。

羅梅華說，考量長輩吞嚥功能退化，應選擇合適口腔咀嚼的端午肉粽，除蒸煮軟嫩外，也應適當處理食物質地，例如剪開、成小塊，由家人陪同食用，讓長輩在端午佳節，既可和家人一起享受、品嘗應景美食，也能避免吞嚥嗆咳風險。

羅梅華也提醒，除長輩食用肉粽須注意安全，有糖尿病、高血壓、腎臟病、痛風等慢性病患族群，食用肉粽分量亦需注意，平均一顆肉粽熱量約500卡，相當於兩碗飯熱量，對於有血糖控制不佳、腎臟功能不佳及痛風患者應限量食用。

羅梅華建議，肉粽每天最好以一顆為限，並將粽子作為正餐，肉粽大小應不超過拳頭大，食用時肉類及油脂類減量，並搭配超過半碗的燙青菜和少量水果，增加維生素、纖維攝取，才能健康過好節。

營養師提醒，1顆肉粽熱量約500卡，相當於2碗飯熱量；長輩食用前更應注意肉粽潛藏...
營養師提醒，1顆肉粽熱量約500卡，相當於2碗飯熱量；長輩食用前更應注意肉粽潛藏吞嚥、嗆咳風險。(記者卜敏正／攝影)

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