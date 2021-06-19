雞蛋食用與保存 你該知道的幾件事

每日一顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）

人體抗體主要是由蛋白質構成，疫情下，若想顧好免疫力，攝取足量優良蛋白質相當重要，台灣 董氏基金會指出，每日一顆蛋，可維持健康所需，並提供「保存雞蛋 五原則」，說明不同雞蛋的保存方式。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，長時間待在家裡，活動量減少，除了腰圍容易多一圈外，也易產生三高 ，近年國際間已有許多研究證實，雞蛋含有卵磷脂，可降低壞的膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）；建議一般人每天平均可以吃一顆蛋。

常溫蛋 放冰箱前用乾布擦一擦

許惠玉說，雞蛋不僅有豐富蛋白質，蛋黃也有豐富的維生素A、B1、B2和鐵、磷等礦物質，價格也經濟實惠。

許惠玉指出，雞蛋也可一次大量採買，但須注意「保存雞蛋五原則」。

第一，一般傳統市場的常溫蛋可直接存放在陰涼處，約可保存7至10天；置於冰箱前，應先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵，再放入冰箱，冷藏前最好不要清洗，因用水清洗會破壞蛋殼上的保護膜、導致雞蛋變質，縮短保存期限。

冷藏蛋 可以直接進冰箱

其二，超市內販售的盒裝冷藏蛋（非洗選蛋）應置於冰箱保存，並注意保存期限標示。其三，洗選蛋可直接放冰箱冷藏。第四，從雞蛋產出開始計算生鮮雞蛋保存日，在室溫約可保存一個月，夏天因炎熱天氣保存期限會相對縮短，若想延長保存時間，可存放在冰箱。

第五，雞蛋冷藏時記得鈍端朝上、尖端朝下，可避免氣室中的空氣影響雞蛋的新鮮度。

褐殼蛋vs.白殼蛋 營養成份無差異

對於坊間常看到的褐殼蛋與白殼蛋，許惠玉指出，蛋殼顏色差異是因母雞品種不同，營養成份上並無差異；蛋黃顏色不同部分，除了品種遺傳外，主要是飼料中所含色素成分多寡影響，營養成分差異也不大；只要是健康雞生產的蛋，營養成分均相似。

許惠玉提醒，母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同，使蛋殼容易沾染雞糞，常伴有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，建議料理前務必先清洗雞蛋，避免敲開蛋殼時，可食雞蛋接觸到蛋殼表面的病菌及髒污。