糖尿病患 抗疫4招保健康

糖尿病患者於疫情期間可利用4招掌握身體健康狀況。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 肆虐全球，雖然美國本土疫情趨，但世界各地確診、死亡個案仍持續增加。根據台灣中央流行疫情指揮中心數據顯示，染死亡個案多為長者且有三高慢性病史，台北市衛生局長黃世傑呼籲，糖尿病 患者於疫情期間應注意健康管理、利用防疫四妙招掌握身體狀況。

黃世傑表示，糖尿病患者於疫情期間應維持正常作息、注意自身血糖 數值及定期服藥，不可擅自停藥，並做好個人疾病管理，若長期血糖控制不佳，不僅易出現併發症，重症比例及致死率均會提高。

此外，為維持自身健康管理，糖尿病患者於疫情期間應做到四點，包含第一，定期量血糖，記錄相關數值，掌握身體狀況；第二，按時用藥，病患可憑醫院或診所開立的慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低風險。

第三，維持良好生活習慣，均衡飲食、多喝水、配合疫情警戒避免外出，糖尿病患者可透過簡單安全的居家運動，來加強自身防護力並維持體能。第四，定期回診追蹤。

心理治療方面，病患可加入糖尿病支持團體，透過互動、扶持與鼓勵，學習新知、重塑健康行為並共同成長。

另外，北市聯醫眼科部主任蔡宜倫表示，糖尿病患者若血糖控制不好，恐引起併發症，造成視網膜、血管、神經及腎臟等相關疾病，網膜病變會造成視力模糊外，嚴重者可能導致失明。