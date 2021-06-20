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腸道保年輕 靠這5招

劉小川
想要保持年輕，從腸道開始。(Getty Images)
想要保持年輕，從腸道開始。(Getty Images)

春夏到了，想要讓身體維持年輕、好體態與好體力嗎？就要開始懂得保養，除了臉部保養外，其實腸道保養也很重要！腸道內有上億個神經細胞、自主神經系統，能充分吸收食物中的養分、排泄體內廢物。然而腸道是非常嬌嫩的，平日裡的保養就顯得非常重要，千萬別掉以輕心，以下五點腸胃保健方式提供大家參考，因為有好的腸道才會有好的健康。

1.多補充益生菌

腸胃中有上億個好菌、壞菌，其中益生箘和致病菌處於平衡的狀態。如果在腸胃生態中的菌種失衡，可能會引起腸胃許多疾病如：腹瀉、便祕等。所以合理的補充益生菌或提升益菌功能，胃腸道的蠕動提供能量，改善腸道內的菌生態，便可抑制害菌過多繁衍。可食用優酪乳或泡菜等發酵食物來獲取益生菌，但切勿過量，許多東西恰到好處最好。

2.晚飯後避免趴睡

飯後適度的休息，可以增強腸道的抵抗能力，特別是想要保健腸胃的人，可以以趴睡方式（午休）20~30分鐘。

但是不建議晚飯時間馬上趴著休息，因為晚上睡覺時間是大部分器官的修復階段，若此時腸道還在運作就進入修復期，可能會影響到胃黏膜的修復，進而變成破壞了胃黏膜組織，較容易造成胃潰瘍的可能性。

3.多攝取膳食纖維

成人每天至少攝取20~25g的膳食纖維，可降低腸胃的疾病風險，蔬菜中含有大量的水溶性纖維，不僅能能清除腸道中的垃圾，還能調整腸胃內的箘種生態。

另外五穀雜糧中含有非水溶性的膳食纖維，可促進腸胃蠕動，縮短食物中的垃圾停滯在腸道過長時間。所以無論在哪餐，都應該均衡飲食，維持含纖維量高的食物才能讓腸胃道健康持續維持。

4.放慢吃飯速度

長輩們從小就要求孩子們上桌吃飯要慢慢吃，其實也是有道理的，慢食才不會讓胃來不及消化，而造成食物堆積在裡面而拖慢了消化的速度。

消化速度變慢，當然不好的物質被吸收了，可能胃的疾病也會隨之而來。

5.禁吃生冷食物

現在正是夏天時節，腸胃的疾病也高風險時刻，更應該注意腹部的保暖。生涼的食物也要避免，當生涼的食物進入腸胃道時，血管會突然收縮、減少血量，因而導致肚子痛、腹瀉的狀況，同時也會干擾到腸胃的正常蠕動狀況，久而久之就會使得功能失調的問題。

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