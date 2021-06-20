在家吃什麼？低醣料理輕鬆做

乾煎大蒜雞胸肉搭配番茄美生菜佐蛋沙拉，就是低醣健康餐。（圖：劉怡里提供）

許多宅在家居家防疫 的人對於「每天三餐該吃什麼？」傷透腦筋。台灣 台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里公開她的「零廚藝」低醣料理，推薦簡單煮「乾煎大蒜雞胸肉」，搭配「番茄美生菜佐蛋沙拉」及半碗飯，就是美味營養、增強抵抗力的健康瘦身餐。

《乾煎大蒜雞胸肉》+《番茄美生菜佐蛋沙拉》（2人份）

●食材：雞胸肉290克、水煮蛋3顆、美生菜50克、大番茄一顆、日式美乃滋一湯匙、葵花油5cc、大蒜片少許、黑胡椒少許、玫瑰鹽少許、鹽2.9克

●作法：

1.前一晚將雞胸肉先用2.5克鹽及黑胡椒醃過，放冰箱冷藏；或是煮前再醃雞胸肉，放冰箱冷藏30分鐘後再煎。

2.拿一個食用夾鏈袋將先蒸好的水煮蛋放入，再加入一湯匙日式美乃滋，少許黑胡椒鹽、玫瑰鹽，然後壓碎即可。

3.美生菜、大番茄用冷開水洗淨備用，再擺盤放入蛋沙拉後先放冰箱冷藏。

4.熱鍋加一小湯匙的油，開中小火，放入少許大蒜片和雞胸肉一起煎，一面煎約5分鐘出現金黃色後，翻面再煎5分鐘，直到煎熟。

●熱量：兩人份808大卡，一人份404大卡；如果加半碗飯，一人份是544大卡。

●營養價值：

雞胸肉：低脂肪高蛋白，免疫細胞的營養來源，也是瘦身的好食材。

大番茄：有豐富的茄紅素、維生素A，可以保護細胞黏膜的健康。

水煮蛋：富含優質蛋白質，生物利用率高，吸收好，可提高抵抗力。

美生菜：含有維生素A、維生素E、β-胡蘿蔔素等脂溶性維生素，可提升體內抗氧化能力。