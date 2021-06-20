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吃油一定會胖？破除營養迷思

邱智慧
橄欖油並不是只能涼拌做沙拉，煎炒料理也適用。（記者陳軍杉／攝影）
橄欖油並不是只能涼拌做沙拉，煎炒料理也適用。（記者陳軍杉／攝影）

新冠肺炎疫情延燒，大家開始在家自煮的機會增加，但在料理的同時，要留意過去認為的營養知識有些可能是傳統迷思。例如，蛋只能一天一顆？吃油一定會變胖？營養師江奕賢透露，這些迷思是許多人沒發現的問題，想要在家準備健康營養的料理，一定要先弄清楚。

膽固醇飆高 不是蛋吃多的錯

雞蛋是三餐中常見的食材，隨著年紀增加，很多人在意膽固醇的攝取量，也因為擔心蛋的膽固醇高，不敢吃太多蛋。事實上真的是如此嗎？江奕賢解釋，早期人們認為膽固醇吃愈多，會提高體內的血膽固醇，但經研究發現，真正影響血膽固醇升高的是「飽和脂肪」，不是從食物中攝取的膽固醇。

因此，若擔心膽固醇過高應該減少攝取飽和脂肪過高的食物，像是五花肉、培根和豬油等。至於蛋則是被錯貼標籤的食物，對於成人來說，一天吃2到3顆蛋是可接受的，但超過這些數量也不建議。

養生吃對油 橄欖油能高溫

大家對於油類，也有許多常見的誤解，例如，吃油會發胖、橄欖油不適合高溫煎炒。江奕賢解釋，油脂是人體重要的營養來源之一，但許多人因為想減重、養生而不碰油，這是錯誤的觀念，其實吃對油，不僅不發胖還有利抑制食欲，例如橄欖油就是適合人體的好油。

橄欖油並不列在吃多會胖的行列，因為橄欖油中的油酸（單元不飽和脂肪酸）含量高達70%，而油酸進入體內會成為細胞膜的一部分，轉換成OEA分子，這種分子有助於促進脂肪分解、抑制食欲，並將分解出來的脂肪酸給燃燒代謝掉。其他如苦茶油、亞麻籽油、魚油等也都含高比率油酸，也有類似效果。

此外，也有許多人認為橄欖油只適合做沙拉，不能拿來高溫煎炒，這也是常見迷思。其實，油是否適合高溫使用要看「發煙點」，愈低愈不適合高溫，否則會破壞油本身的品質。而橄欖油的發煙點為190℃，因此，煎、炸、炒的料理都可適用，僅有燒烤類不適合。

睡覺前小酌 反降低睡眠品質

隨著年紀增長，許多人有睡眠問題，像是難以入睡或失眠的狀況，有人會在睡前小酌幾杯幫助入眠，但事實上，可能造成反效果。江奕賢透露，研究發現，酒精的確有助於幫助快速入睡，但進入睡眠期後的階段，酒精反而可能會擾亂睡眠，造成抑制呼吸或呼吸中止症，因此，有失眠問題建議不要依賴酒精入睡。

其實，酒精並非百害無一利，「地中海飲食法」便建議，可在用餐時適當飲用紅酒，反而有利健康。

對於成人來說，一天吃兩到三顆蛋是可接受的。（本報資料照片）
對於成人來說，一天吃兩到三顆蛋是可接受的。（本報資料照片）

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