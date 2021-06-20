吃果乾補營養？盤點養生謬誤

部分蔬果乾因製造關係，其實是高糖、高油、高鈉。（Getty Images）

都以為養生是老年人的話題，但近年也有越來越多的年輕人加入養生大軍。但是年輕人的養生方式對了嗎？文匯報盤點了幾個保健誤區，來看看自己有沒有中招。

感冒了喝薑絲可樂？

可樂是高糖飲料，喝多了容易導致蛀牙、肥胖 和高血糖等問題，甚至會引發骨質疏鬆，它的成分並沒有可緩解感冒的營養物質。即使很多人感覺薑絲可樂確實對緩解感冒起作用，也是其中薑肉的功勞，因為薑屬於熱性，可以驅寒，對治療風寒感冒有一定作用。

因此，與其喝薑絲可樂，還不如把薑去皮後，直接用水煮薑茶喝，對於風寒感冒還是有一些緩解作用的，若是風熱感冒，不僅不能緩解，或許還會加重，所以不能亂喝薑茶治感冒。

補充維生素可以吃蔬菜乾？

大多數蔬果如果直接晾曬的話，可能會在其還沒有完全變乾之前，往往就先壞掉了。因此，我們現在能買到的蔬果乾，大多是經過特殊的加工處理過的，而且這種蔬果乾吃起來的口感往往是既甜又鹹，而且一咬還脆脆的。了解其加工就會發現，在製作蔬果乾的過程中，一般都會將蔬果過油或者油炸。而且配料表中也會標注有麥芽糖、食用油等成分。此外，還要留意鈉的含量，如果是高糖、高油、高鈉的蔬果乾，就放棄吧，遠不如直接吃果蔬更健康。

一日兩餐能減肥？

有些女性為了身材苗條，每天只吃兩頓飯，認為這樣能減肥。其實，恰恰相反，一日兩餐的人更容量發胖。

喝牛奶 會使膽固醇增高？

許多人不喝牛奶是因為他們覺得牛奶會使膽固醇增高，而事實並非如此。研究發現，牛奶中所含的膽固醇並不高，而且喝牛奶還有助於減少冠心病和高血壓 病的發生。但是，不能空腹喝牛奶，因為空腹喝牛奶不利於營養的吸收和利用；空腹狀態下胃酸過高，乳酸菌很難存活，降低了牛奶的保健作用。

牛奶中所含的膽固醇並不高。（本報資料照片）

老母雞補身體最好？

用老母雞補身體最好，是民間長期流行的說法，然而事實並非如此，飼養多年的老母雞含有過多的雞油，其肌肉彈力纖維減少，結締組織老化，雞肉粗韌，久煮難爛，不易胃腸消化吸收。飼養一年的雞，無論煮、燉皆宜，容易煮爛變酥，肉質鮮嫩可口。

多吃醋有好處？

醋不僅能增進食欲，還能保護蔬菜中的維生素C，有利於胃腸對維生素C的吸收，且在降血壓、預防流感上也有一定的效果。於是有人認為吃醋有諸多好處而過量食醋，甚至乾脆喝醋。殊不知，醋食用過量，會灼傷食道、腐蝕胃粘膜、還會軟化骨質，加重骨質疏鬆，導致骨折。

醋食用過量，會灼傷食道、腐蝕胃粘膜、還會軟化骨質。（本報資料照片）

口香糖能健齒？

有些廣告說口香糖能健齒，所以許多人吃了口香糖就不漱口，結果口香糖的糖分就會在口腔中發酵產酸，腐蝕牙齒形成蛀牙。另外，口香糖中含有硫化物、防老化劑、增塑劑等添加物，都有一定的毒性，對人體健康不利。

阿司匹靈能抗癌？

有著100多年歷史的阿司匹靈除了作為解熱鎮痛抗炎藥外，還可用於預防和治療某些心血管疾病。近年，網上流傳一種說法稱阿司匹靈能預防癌症，一夜間這粒小藥片儼然成為不少人追捧的“神奇萬能藥”。然而，很多人並不瞭解過量服用阿司匹靈也會造成嚴重的不良反應。專家指出，阿司匹靈有抑制血小板聚集的功能，長期過量服用有可能損害健康甚至危及生命。

補鈣越多越管用？

全民補鈣日漸成時尚，但是很多人不知道，人體對鈣的需求量因年齡的不同而異。特別是兒童，如果補鈣過量，可能導致身體浮腫、多汗、厭食、噁心、便秘、消化不良，嚴重的還容易引起高鈣尿症。同時，兒童補鈣過量還可能限制大腦發育，反而影響正常發育。補鈣應在醫生指導下進行。

維生素就是營養品？

很多人把維生素當成保健營養品，殊不知服用維生素也要因人而異。如：感冒病人可適當補充維生素C；經常喝酒的人可適當補充維生素B6，因維生素B6在脂肪及蛋白質的吸收中發揮重要作用，可作為預防脂肪肝的輔助成分；喜歡運動的人可適當補充維生素B1和維生素C，以補充由於出汗過多而引起的消耗；處於生長發育期的兒童，因機體容易缺乏日常膳食中含量很少的維生素D，可適當補充一些。人體對維生素的需求是有定量的，攝入過量的維生素會引起中毒。