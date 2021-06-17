口罩這樣戴 避免皮膚不適

民眾長時間佩戴口罩，容易引起毛囊發炎形成痘痘，尤其在下巴及鼻子處，且臉部也容易泛紅。(Getty Images)

戴口罩 成為民眾的日常，有些人長時間戴口罩出現臉部過敏 等不適現象，該如何改善呢？台灣食品藥物管理署邀請皮膚科趙昭明醫師為民眾解惑。

甲醛螢光劑 易引發過敏

醫用口罩主要可以用來防止微生物、體液及粒狀物質的傳遞，為有效阻擋有害的氣體、氣味及飛沫進入口鼻，結構上由外而內分別為防水層、過濾層及吸溼層等三層。材質上多以不織布材料為主，而不織布成分通常都含有聚酯纖維聚乙烯或聚丙烯。

趙昭明指出，一般人對聚酯纖維過敏的機率很低，但有些人屬於敏感肌膚，當口罩纖維材質或口罩摺痕處與皮膚長時間摩擦，就會引起皮膚炎；如果口罩不織布內含有游離甲醛或者是可遷移性的螢光劑，就更容易引起過敏。

長時間佩戴 長痘又發炎

民眾長時間佩戴口罩，呼吸產生的溼氣容易使口罩的熱氣、水氣增加，臉部溫度升高，對油性肌膚、混合性肌膚、脂漏性皮膚炎、酒糟、痘痘肌者，其毛囊皮脂腺容易分泌較多油脂而阻塞毛孔，進而容易引起毛囊發炎形成痘痘，尤其在下巴及鼻子處，且臉部也容易泛紅。

對敏感肌膚、異位性皮膚炎者及幼兒，皮膚容易出現汗液浸漬、潮熱、磨擦刺激，造成紅腫、搔癢及脫屑，尤其在臉頰兩處、口罩摺痕及邊緣壓膚處，可能引起皮膚屏障角質功能破壞、敏感性增加，進而發生刺激性皮膚炎。

正確佩戴口罩為防疫 必須，避免皮膚問題您一定要知道：

1.佩戴合格醫用口罩，戴多層口罩容易增加皮膚負擔及臉部壓痕產生，且民眾因戴多層口罩而呼吸困難，將口罩拿下來換氣，反而增加風險。

2.口罩耳掛彈力帶長時間掛戴會造成耳朵、耳垂掛帶處皮膚勒痛，可用凡士林膏輕塗一層再用紗布墊住耳朵再戴。

3.盡量不要把口罩反覆取下及佩戴，並避免用手去摸臉以減少刺激。

4.長時間戴口罩時，盡量不要上濃妝或使用太滋潤的保養品。

5.口罩有破損、異味或汙損時建議立即更換，以確保隔離效果。

6.一般人不需使用N95口罩，避免臉部過度密封造成溼熱紅腫，油脂增加。

7.回家後盡快摘除口罩並將臉部徹底清潔乾淨。

8.若佩戴口罩產生痘痘、皮膚炎及過敏情況發生，建議諮詢皮膚科醫師。

食藥署呼籲，民眾疫情期間雖然長時間戴口罩可能會引起不適，但為了避免防疫破口，請一定要正確佩戴口罩，「開、戴、壓、密」四步驟不可少。