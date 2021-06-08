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恐懼疫情改變生活型態 身心科醫：7招提升心理抗疫力

記者黃惠群／台北報導
開業診所身心科醫師分享面對疫情焦慮小妙招。(圖／截自醫師臉書)
開業診所身心科醫師分享面對疫情焦慮小妙招。(圖／截自醫師臉書)

新一波新冠肺炎疫情大大改變民眾生活，浮躁與焦慮感上升，藝人柯佳嬿今發文呼籲，努力維持身心靈健康，才能適應世界全新的運作模式；開業診所身心科醫師李旻珊在臉書分享「面對疫情焦慮7妙招」，提醒民眾要先穩住自己，再去照顧他人。

「睜開眼睛到睡覺前，都接受到很多疫情訊息，且大部分都是負面的。」李旻珊表示，網路溫度計統計，疫情下網民最擔心的3大事情分別為，「自己會不會染疫？」、「該不該打疫苗？」、「疫情會不會持續擴大？」。

李旻珊說，人類基於生存本能，對於未知結果、想像中的危險都會化為恐懼，「這種恐懼、無力感、缺乏控制感會造成我們的焦慮」。

如今國內疫情嚴峻，大家減少外出、聚會聚餐，民眾紛紛反應有情緒低落之感，面對疫情恐慌，能如何照顧自己的心情？李旻珊分享「面對疫情焦慮7妙招」。

第1招：接受焦慮和重建對壓力的想法

李旻珊表示，要去思考自己真正焦慮的是什麼，並寫下來、具體化，才能理解、嘗試解決，此外，不要過度預期、假設還沒發生的事情，才不會嚇死自己、過度擔心。

第2招：適量選擇訊息

每日疫情相關資訊量龐大，很多人會過度搜尋網路訊息、開通知、點開疫情訊息，李旻珊建議，每日定時、定量接受訊息較為健康，不用無時無刻都在關注相關資訊。

第3招：做有控制感的事情

疫情突然改變許多日常生活型態，讓人有難以掌握之感，李旻珊說，焦慮是因為常常將注意力放在自己無法控制的事上，可以做一些平常較拿手的事情，達成後的成就感可以讓自己心情平穩，有助於舒緩焦慮感。

第4招：和親友緊密聯繫

研究顯示，遭逢重大災難時，和親友聯繫，可以增加復原力。李旻珊說，親友間的交流可以降低孤身一人的孤獨感，不一定要面對面，可以交換、互相安慰，一起思考生活中所面對到的問題的解決辦法。

第5招：正向思維、增加自己對時間空間的透視感

李旻珊說，許多國家去年疫情也很嚴重，但他們已漸漸走上康復之路，呼籲民眾要相信台灣也能漸漸平復疫情，大家現階段要先做到好好度過每一天，留意家人跟自己的健康。

第6招：居家運動

運動好處多多，除了可以增加免疫力，還能平緩情緒、消耗卡路里、消除焦慮，李旻珊表示，在瑜珈墊上運動不會太佔空間，建議每次運動10分鐘，每周累計150分鐘。

第7招：增加自己的其他專長

疫情下，有人暫時休息、居家辦公，因此多出許多時間，對此，李旻珊建議，可以利用多出來的時間，學習自己之前沒時間學的東西，培養第二、第三專長。

她並提醒，疫情之初，民眾會恐懼疫情帶來負面影響，這時要學習去降低負面情緒，活在當下、正向思考，切記要先穩住自己，再去照顧他人。

疫情 台灣 疫苗

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