我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州15日迎接重開 8項防疫須知要注意

哈佛歧視亞裔案 最高法院採拖延術 避免影響招生

防疫護目鏡、面罩怎清洗？5點要注意

黃妙雲
護目鏡及面罩使用後，一定要確實做好清潔與消毒工作。(本報資料照片)
護目鏡及面罩使用後，一定要確實做好清潔與消毒工作。(本報資料照片)

民眾積極執行防疫措施，不僅居家上班上課，更減少外出，但一定要出門上班、採買物品或就醫時，必戴口罩外，也有人會戴上防疫護目鏡或面罩，避免染疫上身。台灣宜家居家護理所執行長、護理師李姉穎提醒，護目鏡及面罩使用後，一定要確實做好清潔與消毒工作。

李姉穎表示，戴護目鏡可以保護眼睛，根據不同環境的需求，具有防護飛沫等液體噴濺、防光害、防塵等效用。

市售護目鏡所使用的材質，99%是PC（聚碳酸酯）塑料材質，透光性佳，也是光學眼鏡、顯微鏡、手機殼、運動水壺等所使用的材質，且還具有彈性好、耐衝擊、防紫外線等特性，使用上無毒性。

●護目鏡可用中性酵素

護目鏡使用後，如何清潔與消毒？李姉穎指出，消毒的第一步先清潔，以減少鏡面有機物的附著，再進行消毒。建議可使用中性酵素噴灑在護目鏡上，停留20分鐘，待唾液溶解、蛋白質分解後，再用清水清洗，之後以布壓乾；或是使用中性清潔劑清洗後，再噴75%的酒精消毒，最後將護目鏡放置於通風陰涼處風乾，再以夾鏈袋收納或以防塵布包起來，可避免鏡面有刮痕磨損。

面罩則多使用較軟的PET（聚對苯二甲酸乙酯）及PU（聚氨酯）兩種塑料材質，使用的壽命比護目鏡短，其中PET塑料常用於礦泉水瓶、飲料瓶、食用油瓶等。李姉穎說，PET及PU材質的面罩清潔，只能使用中性清潔劑清洗，再以75%酒精消毒，最後讓它自然風乾，再適當收納。

●陽光直射易老化

李姉穎提醒，不論是PC材質的護目鏡或是PET及PU材質的面罩，都屬塑料材質，皆要避免接觸高溫，不可使用熱水加溫清洗，也勿放置於陽光直射的地方，以免護目鏡或面罩發生塑膠老化、破損的現象。

防疫 台灣 口罩

上一則

端午吃粽不消化？ 營養師傳5密技

延伸閱讀

只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制

只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制
黑白集／防疫失能 台灣快變第三世界國家

黑白集／防疫失能 台灣快變第三世界國家
高規格防疫「AV帝王2」回來了

高規格防疫「AV帝王2」回來了
慈濟募款助台灣抗疫 首波投入10億新台幣

慈濟募款助台灣抗疫 首波投入10億新台幣

熱門新聞

FDA通過首款有助於減緩阿茲海默症認知退化的藥物。(美聯社)

FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

2021-06-07 12:30
圖片來源 ／健康醫療網

午睡能增強記憶力 專家教你怎麼睡才健康

2021-06-08 01:45
（圖：健康醫療網提供）

拒當「快槍俠」醫師教你這幾招 追求性福

2021-06-11 23:45
加州這家養老院即將完工。

一年5.8萬起跳 優雅養老…你準備好了嗎

2021-06-13 02:00
青光眼猶如「視力小偷」，小心別錯失治療的黃金時間。(圖／振興醫院提供)

青光眼像「視力小偷」 醫：病況不可逆 需定期追蹤

2021-06-08 14:08
今年芒種落在6月5日，屬於24節氣之一，民俗專家楊登嵙提醒民眾，芒種期間需要注意的民俗禁忌。圖／本報系資料照

芒種禁忌知道嗎？專家揭這10天行房「耗損元氣」

2021-06-06 16:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌