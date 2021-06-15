防疫護目鏡、面罩怎清洗？5點要注意

護目鏡及面罩使用後，一定要確實做好清潔與消毒工作。(本報資料照片)

民眾積極執行防疫 措施，不僅居家上班上課，更減少外出，但一定要出門上班、採買物品或就醫時，必戴口罩 外，也有人會戴上防疫護目鏡或面罩，避免染疫上身。台灣 宜家居家護理所執行長、護理師李姉穎提醒，護目鏡及面罩使用後，一定要確實做好清潔與消毒工作。

李姉穎表示，戴護目鏡可以保護眼睛，根據不同環境的需求，具有防護飛沫等液體噴濺、防光害、防塵等效用。

市售護目鏡所使用的材質，99%是PC（聚碳酸酯）塑料材質，透光性佳，也是光學眼鏡、顯微鏡、手機殼、運動水壺等所使用的材質，且還具有彈性好、耐衝擊、防紫外線等特性，使用上無毒性。

●護目鏡可用中性酵素

護目鏡使用後，如何清潔與消毒？李姉穎指出，消毒的第一步先清潔，以減少鏡面有機物的附著，再進行消毒。建議可使用中性酵素噴灑在護目鏡上，停留20分鐘，待唾液溶解、蛋白質分解後，再用清水清洗，之後以布壓乾；或是使用中性清潔劑清洗後，再噴75%的酒精消毒，最後將護目鏡放置於通風陰涼處風乾，再以夾鏈袋收納或以防塵布包起來，可避免鏡面有刮痕磨損。

面罩則多使用較軟的PET（聚對苯二甲酸乙酯）及PU（聚氨酯）兩種塑料材質，使用的壽命比護目鏡短，其中PET塑料常用於礦泉水瓶、飲料瓶、食用油瓶等。李姉穎說，PET及PU材質的面罩清潔，只能使用中性清潔劑清洗，再以75%酒精消毒，最後讓它自然風乾，再適當收納。

●陽光直射易老化

李姉穎提醒，不論是PC材質的護目鏡或是PET及PU材質的面罩，都屬塑料材質，皆要避免接觸高溫，不可使用熱水加溫清洗，也勿放置於陽光直射的地方，以免護目鏡或面罩發生塑膠老化、破損的現象。