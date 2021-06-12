簡單2招 要戴口罩…不要冒痘痘

戴口罩已成全民防疫禮貌運動。(Getty Images)

戴口罩 已是防疫 必備禮儀，雖然各地逐漸降低防疫等級，但在辦公密閉空間或公共場合，還是戴著口罩才會比較安心，別人也比較放心。

但長時間戴著口罩，可能會讓肌膚出現不少問題，無論口罩是立體、平面，長時間戴下來就是不舒服。

而習慣保養化妝的人，還是會堅守化妝的SOP步驟，到底該如何在疫情 戴口罩期間，將肌膚護理做到最符合護膚的理想標準呢？

盡量避免化妝 尤其是濃妝

習慣化妝出門的人，基本上戴口罩得要整天，化妝盡量只要上隔離霜、或是潤色防曬即可。到家之後，立即取下口罩，然後儘快將肌膚卸妝與清潔乾淨，讓肌膚可以乾淨清爽深呼吸。

戴口罩最容易出現悶熱的情況，可能會造成肌膚長痘痘、毛囊發炎，若剛好周圍有痘痘的話，可能會導致痘痘惡化。有許多敏感肌膚的人，戴口罩後，容易讓脆弱皮膚引發刺激性皮膚炎、口周皮膚炎等，都必須注意。

保養品太滋潤 暫時先不用

天氣漸熱，戴口罩更是折磨人，尤其在白天外出的時候，如果塗抹太滋潤的保養品、化妝品，可能會讓口罩內層沾染油脂，呼吸時口罩內部產生水蒸氣，再緊貼著肌膚，肌膚就容易大冒痘痘。