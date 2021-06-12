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學點新東西 在家抗疫不憂鬱

楊雅棠
每天開發一樣新菜色或是學習一首新曲目，不僅可以為規律無味的生活增添一些刺激，也能保持正向心情。(Getty Images)
每天開發一樣新菜色或是學習一首新曲目，不僅可以為規律無味的生活增添一些刺激，也能保持正向心情。(Getty Images)

居家避疫有其必要，但時間久了難免「關不住」。台北市立聯合醫院中興院區一般精神科主治醫師詹佳真表示，「學習新東西」可以讓自己保持正向心情，維持繼續在家的動力。

面對疫情，詹佳真表示，一定要有「最壞的打算、最好的準備」，找到「自我隔離」的意義比較能度過這些痛苦。她建議，就算是WFH（在家工作），也要維持規律的生活，且每天可以先從運動開始，建立有活力的一天。

這段時間哪裡也不能去，就可以考慮把以前渴望追的戲劇列入清單，也可以計畫「解封後的旅遊」。詹佳真表示，藉由這段在家的時間，可以將旅遊計畫做得更完整，且看著這些圖片、簡介進行神遊，大腦也會產生愉悅的感覺。

另外，「學習新事物」不僅可以為每天規律無味的生活增添一些刺激，也能保持正向心情，詹佳真說，不管是學做菜、新樂器都是很好的方式。而且現在網路上有很多資源，每天開發一樣新菜色或是學習一首新曲目，都可保持新鮮感。

而根據日本三一一海嘯事件，這些受災者走出痛苦最重要的方式是寫「感恩日記」。詹佳真說，每天找一件感恩的人或事並記錄下來，尤其想到還有第一線的醫護、警消人員在幫自己擋著，就能較為安於住所。

不過詹佳真說，人畢竟是社交性動物，保持群體感也很重要，因此加入自己最舒服的社交網絡，定期和他人聯絡，知道自己不是孤單一人，找到歸屬感也非常重要。

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