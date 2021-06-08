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午睡能增強記憶力 專家教你怎麼睡才健康

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

睡眠佔據了人生活中接近三分之一的時間，當然也是重要的一個職能活動，臺灣職能治療學會理事長吳菁宜指出，根據美國約翰霍普金斯大學睡眠與晝夜神經生物學中心研究發現，有午睡習慣者，大腦的記憶力與認知能力會增加，同時有午睡習慣者，晚上的睡眠狀況也最容易符合正常的睡眠範圍。

午睡姿勢要講究 越睡越健康

在世界各地、從古至今都有睡午覺的習慣，關於睡覺的方式、長短、利弊，長久以來都有許多的討論和爭議，台灣大心職能治療所主任高琪鈞職能治療師表示，首先要注意午睡姿勢，就肌肉骨骼的角度來說，許多人在午睡時會習慣採用坐姿趴睡的方式進行，然而，這樣的午睡姿勢容易壓迫到神經及造成頸部肌肉過度拉長，建議在在工作或休假的各位，午睡時不妨回到床上採躺姿睡眠，若一定要趴睡則可將枕頭墊高至胸口高度、利用中空的甜甜圈抱枕將頭部平平的埋進枕頭中、避免頭頸部往一側旋轉太多。

特殊健康考量 先睡在吃午飯或隔30分鐘

若有血壓控制的問題，或是三高的高風險族群，吃飽飯之後馬上進入午睡可能會造成血液循環方面的困難，此時就建議先睡完午覺，再起床吃飯；同樣的，胃食道逆流的患者也可以透過這樣的方式來避免吃飽後睡覺的逆流問題。高琪鈞職能治療師強調，若屬上述族群，非得要吃完才睡，則要至少飯後30～60分鐘後才能夠午睡。

夜晚入睡困難 應縮短午睡時間

而若是屬於低血壓族群，則建議可以用放鬆或呼吸訓練來取代飯後的午睡，有效地透過橫膈膜呼吸及正念、冥想等方法，也可以達到讓身體放鬆的休息效果。最後，高琪鈞職能治療師提及，若在夜間時容易有入睡困難（躺下後30分鐘內都睡不著）的問題，則應縮短午睡的時間，將午睡時數減至20分鐘以內，以免晚上更難以入睡。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50325


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