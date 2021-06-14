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更年期不適 多是腎、肝、脾失調

劉星君

亞洲女性停經多數介於48到52歲間，40歲後逐漸出現更年期症狀，台灣衛福部屏東醫院婦產科醫師陳韋伶說，亞洲女性更年期常見症狀包括睡眠障礙、腰痠背痛，熱潮紅或盜汗等。衛福部屏東醫院協助女性改善停經困擾，結合婦科、中醫觀點，對症下藥，減緩更年期不適。

陳韋伶說，女人一生包含青春期、更年期、停經期三個重要階段，青春期是小女孩蛻變為成熟女性過程；更年期女人步入停經前，卵巢功能降低，女性荷爾蒙逐漸減少；進入停經期，女性卵巢濾泡功能和女性荷爾蒙消失。

陳韋伶說，女性更年期症候群包括月經不規則、情緒及睡眠障礙、血管收縮症狀（熱潮紅、夜間盜汗、心悸）、肥胖與代謝症候群，也可能出現心血管疾病、泌尿生殖系統症狀等，若嚴重影響生活品質，建議尋找專科醫師協助，搭配飲食運動等生活習慣調整，改善更年期不適症狀。

屏東醫院中醫科醫師林婉容說，古代中醫沒有更年期一詞，是用「天癸枯竭」、「臟躁」和「鬱證」來形容更年期症狀。更年期症狀多與腎、肝、脾三臟功能失調有關，腎虛是造成更年期不適症狀主因。

林婉容建議根據體質選擇適合的茶飲或藥膳，肝氣鬱滯者可多喝玫瑰花茶，有紓壓、助眠作用；脾胃虛弱者可適量食用四神湯，有助改善脾胃功能、增進食慾和止瀉。

台灣 肥胖 心血管疾病

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