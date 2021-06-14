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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

疫情好焦慮？心理師教你調適身心

王思慧
疫情來勢洶洶，面對心理及經濟上的壓力，有些民眾情緒受影響，心理師呼籲民眾應多關心家人及身旁的朋友，並給予正向的鼓勵與支持。(圖：門諾醫院提供)
疫情來勢洶洶，面對心理及經濟上的壓力，有些民眾情緒受影響，心理師呼籲民眾應多關心家人及身旁的朋友，並給予正向的鼓勵與支持。(圖：門諾醫院提供)

新冠肺炎疫情導致許多人失業或無薪假待在家，又容易接收假消息，人心惶惶之下，情緒出現焦慮與恐慌。台灣花蓮門諾醫院建議，民眾學習「專注」在自己能控制的事情上，並調適身心，做好自我防護才能降低焦慮感。

門諾壽豐分院臨床心理師陳癸方表示，在自我調適上，可藉由以下建議提升防護力。首先請遵守中央疫情指揮中心的規定，戴口罩、勤洗手、勤消毒、少出門、保持社交距離。在接收消息上，以看官方發布的訊息為主，勿相信來路不明的資訊，避免心情起伏大，增加焦慮感；記得維持生活作息，保持原有的生活規律。

在心理上，可找在家可以做的活動，學習讓自己放鬆平靜，例如閱讀、聽音樂、追劇及簡易的居家運動、瑜伽。也要學習接納情緒，感到焦慮、害怕、憤怒、難過、恐慌等都是很正常的，透過三至五分鐘的深呼吸，緩和情緒，如果願意，也可試著告訴信任的親友，分享心裡的情緒；還能透過社群軟體傳達關心，讓自己不感到孤單。

身心科醫師鍾德指出，疫情來勢洶洶，面對心理及經濟上的壓力，有些民眾已出現失眠、恐慌、對生活感到洩氣、失望，甚至害怕面對人群等現象，如未能盡早就醫，恐怕會造成更嚴重的身心疾病。呼籲民眾應多關心家人及身旁的朋友，並給予正向的鼓勵與支持，以免陷於不健康的情緒中惡性循環，造成更嚴重的後果。

疫情 台灣 社群

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