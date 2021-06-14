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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

頭髮易藏髒污 不吹乾恐讓細菌狂生

黃筱晴
潮濕又溫暖的環境是細菌生長的溫床，若沒吹乾頭髮就睡覺便會讓細菌肆無忌憚地生長。 (Getty Images)
潮濕又溫暖的環境是細菌生長的溫床，若沒吹乾頭髮就睡覺便會讓細菌肆無忌憚地生長。 (Getty Images)

大多數民眾防疫意識增強，戴上口罩、勤洗手已是基本功，然而細菌病毒無處不在，只要全身暴露在外的部位都可能暗藏危機。台灣璞之妍診所院長蔡佳芬醫師提醒：「你的頭髮，很可能可是細菌的溫床！」外出時髮絲飄揚，病毒可能附著在頭髮上，因此只要外出返家，就應該要清潔頭髮；即使都沒有出門，頭皮仍會持續出油，更應該維持日常清潔的頻率。

雖因疫情出門次數減少了，但環境中還是存在著許多汙染物，非常容易沾附在頭皮、頭髮上。且多數人容易因減少外出而降低洗頭頻率，隨著天氣漸熱甚至連吹頭都省去。蔡佳芬醫師指出，頭皮比臉更容易藏污納垢，減少清潔次數會讓細菌孳生速度也成正比提升。若不做好清潔，恐造成皮屑芽孢菌、黴菌、細菌滋生，甚至引發頭皮屑、毛囊炎等頭皮健康問題。

醫師建議，若需要有效避免上述問題，就要養成以下生活中的清潔好習慣。

1.每日清潔頭髮與頭皮

不論有無出門，每天身體與頭髮的清潔是必須，而夏天頭髮更易出油，頭皮表皮層擁有成千上萬的微生物，若不清潔不但會造成毛孔阻塞，嚴重的話還有落髮的可能。建議洗頭前可先用梳子將頭髮梳順，同時還可刺激頭皮、促進血液循環，並且更容易洗淨頭皮。

2.頭髮至少吹至8成乾

潮濕又溫暖的環境是細菌生長的溫床，若沒吹乾就睡覺便會讓細菌肆無忌憚的生長，嚴重時造成頭皮屑和脂漏性皮膚炎問題，髮絲不吹乾，沒有讓毛鱗片歸位，也容易造成頭髮打結乾澀、缺乏光澤感，甚至容易斷髮。醫師建議，選擇市面上具備智能溫控、風速大的吹風機，縮短吹髮時間，同時維持溫風模式，讓髮絲吹至全乾。

3.定期更換枕頭套與被單

枕頭和被單每晚吸收周遭與人體的熱氣與汗水，累積掉落的皮屑，每周至少要更換清潔一次，避免細菌沾黏在人體的皮膚上，衍生皮膚疾病。外出戴帽子、安全帽也都得要定期清潔。

夏天頭髮易出油，頭皮表皮層擁有成千上萬的微生物，若不清潔不但會造成毛孔阻塞，嚴重...
夏天頭髮易出油，頭皮表皮層擁有成千上萬的微生物，若不清潔不但會造成毛孔阻塞，嚴重的話還有落髮的可能。(Getty Images)

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