芒種禁忌知道嗎？專家揭這10天行房「耗損元氣」

今年芒種落在6月5日，屬於24節氣之一，民俗專家楊登嵙提醒民眾，芒種期間需要注意的民俗禁忌。圖／本報系資料照

芒種屬於24節氣之一，每年都落在6月6日前後，今年的芒種在6月5日的晚上6點52分，民俗專家楊登嵙提醒，迎來芒種代表節氣將進入農曆5月，農曆5月因溼熱節氣，又被稱為「毒月」，其中有10天，最好不要有性生活，包括「天地交泰九毒日」、「天地交泰日」等十天，若有性生活，容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。

台中市名門命理教育 協會創會理事長楊登嵙說，所謂的「九毒日」分別為農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七、二五、二六、二七，這九天稱為 「天地交泰九毒日」，另外加上農曆五月十四日的「天地交泰日」，加起來一共十天。

楊登嵙說，芒種期間天氣轉熱，冰品大受歡迎，但冰品吃太多，容易造成女性子宮虛寒，變成「大腹婆」，也要節制。另外芒種半個月期間，不可給頭頂囟門（天頂蓋）尚未癒合的小小孩剃頭，因該處為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

還有因天氣炎熱，也得注意皮膚的保潔，五月天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說「汗出不見濕，若汗出見濕，乃生痤瘡」，要常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。

他說，芒種時節又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠 、耳鳴心悸。

另外依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有「毒」的問題，也不可以一次吃太多。這段時間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。

他說，芒種時天氣炎熱，晝長夜短，晚間睡眠不足，若勞工 已經過一個上午的勞動和工作，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，所以午睡對保障身體健康、有助於解除疲勞，減少某些疾病的發生起著關鍵作用。