藥草養生術／夏日解暑香草飲

薄荷香草。（圖作者提供）

時序即將進入夏至，有時燥熱致胃口不開，你可以將香草及純露融入料理中。在夏天使用熱茶，可能會覺得很煩熱，像悶燒鍋一樣，也可以做好香草茶，再放入冰箱後飲用。

氣象專家預估，今年夏天可能非常乾熱，很多人在飲用白開水或茶水後，仍然覺得不解渴；夏天五行入心，可以多使用莓果類的香草葉及莓果來調製養心香草茶，像玫瑰果、山楂、草莓等都是養心的香草。許多研究建議，心臟開過刀或心律不整者，可以多使用玫瑰果及山楂等香草，保護心臟及血管功能。

最安全的香草養心祕法

蕁麻葉有「窮人菠菜」之稱，含許多鈣、鐵，除了沖泡成茶飲，我常將蕁麻葉磨成粉，混合蛋汁煎蛋或加入生機飲食食用，尤其適合素食者；它能夠預防尿路結石、攝護腺肥大（蕁麻葉根效果更好）、關節疼痛、尿酸高及女生陰道感染。我的讀者及個案中也有很多人告訴我，他們發生急性尿路發炎，飲用含蕁麻葉的濃茶，一天後就緩解了。

覆盆子葉具有收歛效果，單獨使用時可用於拉肚子，但混合其他香草如歐蓍草後，對夏日腳腫、靜脈回流的效果很好。蒲公英及牛蒡十分助益肝臟及膽囊的健康，可以防止肝臟過勞；也可以替代咖啡 的提神效果。同時研究認為，蒲公英能夠降「三高 」，最好在飯前20分鐘飲用，有助油脂消化，也適合有脂肪肝及膽囊結石、膽囊發炎者飲用，但如果膽道不通，有黃疸時則不能使用。

消暑透涼香草茶：

這個茶汁也適合孕婦飲用，能夠消暑降胎火及水腫，有初老、易掉髮的女生尤其要常飲用。經常飲用含覆盆子及蕁麻葉組合成的「女人茶」，雖然已坐四望五，但仍未有白髮。

10g 覆盆子葉

10g 綠薄荷

10g 蕁麻葉

少許迷迭香或百里香

一個檸檬或萊姆汁

做法：將所有香草放到1000ml熱水浸泡15分鐘，過濾好茶汁後，加入檸檬汁及蜂蜜或楓糖調味，放進冰箱。

莓果養顏養心冰茶

這個茶飲小孩也很喜歡，含很多維他命C及鋅，對於中暑或夏日覺得流汗太多，過於疲勞的人，很有注入活力的感覺。

做法：

由於有牛蒡根、果實類如莓果及樹皮如肉桂，先將所有材料與1000 ml清水煎煮，水開後轉小火煮10分鐘，關火再浸泡10分鐘後，將過濾出茶汁後放進冰箱，飲用時加入二杯有機蘋果汁（或石榴汁、蔓越莓汁），也適合小孩飲用。

5g 山楂

5g 玫瑰果

5g 燕麥草桿

5g 牛蒡

5g 蒲公英葉

5g 洛神花

5g 肉桂

5g 蕁麻葉

另外，將香草類的精油入菜也是一種提升味覺的方法。

一般超市販售的檸檬精、香草莢精及薄荷精，大都是用酒精萃取，味道較淡不夠濃郁，你可以使用有機天然精油與橄欖油或食品級甘油，製成天然的香料萃取物。方法是準備3-5滴精油如薄荷、檸檬、迷迭香、茴香、香草莢、羅勒等，混合30ml橄欖油或食品級甘油。

混合橄欖油的香草精可以在料理時使用，也可替代香料使用；而混合食品級甘油可以加入蛋糕、甜點中提升味道。

精油蜂蜜

容易過敏的人，也可以嘗試混合精油與蜂蜜，例如薄荷與薑精油混合、迷迭香與檸檬混合、肉桂及甜橘混合，取半杯蜂蜜，加入1-2滴精油，混合蜂蜜與精油後，可以將精油蜂蜜調入茶及飲品中使用。

（作者為RH(AHG), CA(NAHA)美國 註冊藥草師及英國美國註冊芳療師，美國藥草師協會AHG首位華人董事。）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。