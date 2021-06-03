徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

(取材自健康醫療網)

早上起床，有睡沒飽，睡眠品質差，徹夜睡睡醒醒，為什麼會這樣？中醫師章晉瑋解析四大原因。

陰陽消長失衡 用腦過度心火旺

第一種是因為「陰陽消長失衡」，白天太亢奮，導致交感神經過度興奮，入夜無法平復，章晉瑋醫師表示，這類患者會以「重鎮安神」藥物，如龍骨、牡蠣、搭配桂枝、芍藥幫助改善。

第二類是由於用腦過度，造成「心火旺」，而導致睡眠障礙，除了要趕快放下手邊工作好好休息，也會多用「清心安神」的用藥，如清心蓮子飲、百合、茯神、連翹，搭配養心血的用藥：養心湯或天王補心丹。

肝鬱釀失眠 胃不和臥不安

再來，是因為生活壓力大，導致「肝氣」流動受抑制，產生「肝鬱」的症狀，這類人易怒、脾氣暴躁、焦慮、憂鬱、胸口悶、肋骨周圍有腫脹感，同樣會有睡眠障礙。建議多深呼吸、伸展、運動，透過運動的方式調整心緒，再搭配柴胡、黃芩、薄荷等中藥幫助改善。

中醫觀點中，「胃不和則臥不安」，晚上吃消夜或吃太飽，消化不完全，腸胃在躺下時仍繼續工作，也會讓身體焦躁、脹滿等症狀，影響睡眠品質。除了晚餐飲食控制外、睡前兩小時不進食，可搭配消食導滯的藥物，如保和丸，和平濕利胃下氣的平胃散、半夏厚朴湯等等，可加快食物的消化，也可以順氣下行。

醫師建議患者先多用幾種常見含有色胺酸的食物試著改善，促進血清素及褪黑激素分泌的原料，有助於穩定情緒，抗憂鬱及幫助睡眠，如牛奶、香蕉、蓮子及百合。

熱牛奶是最常見的助眠食物，除了色胺酸能穩定情緒，牛奶中的鈣質也能安定神經，乳糖則可幫助鈣質的吸收。

香蕉除了有色胺酸，更富含鎂。當體內含鎂不足時，容易引發焦慮而影響睡眠，因此能透過香蕉補充，但香蕉性寒，不宜多吃以免引起腹痛、腹脹反而達到反效果。

蓮子能補脾固精、寧心安神，適合心煩、心悸及腸胃不好引起的失眠；百合則

有清心安神的功能，補肺和心，適合肺虛或情緒不佳、憂鬱引起的失眠者；兩種食物都建議可做甜湯或排骨湯，喝半碗至1碗。

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資料來源：健康醫療網

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