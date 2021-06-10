疫情下骨鬆中斷治療 應和醫師商討

骨質疏鬆症為一好發高齡的慢性代謝疾病。(本報資料照片)

骨質疏鬆症為一好發高齡的慢性代謝疾病，其治療需要長期的追蹤和良好的醫囑順從性，才能看得出成效。但是在新冠肺炎疫情 衝擊各地的情況下，高風險的長者往往為了減低感染風險，而降低到醫院看診的意願。

高度社交隔離的狀態下，骨質疏鬆症患者有沒有什麼要特別注意的地方？

Q：骨鬆 藥物會不會導致新冠肺炎感染風險增加？

A：根據觀察性研究，目前尚未觀察到常見骨鬆藥物會提高新冠肺炎的風險。

Q：平常醫師建議補充的維生素D和鈣質，是否應該繼續使用?

A：在社交隔離狀態，可能會導致維生素D低下，建議持續使用，並且應搭配適當的阻力運動和均衡飲食，來促進骨質生成。另外，目前有些研究在探討補充維生素D對於免疫調節的功能，進而預防新冠肺炎的感染。

Q：骨鬆藥物是否會和新冠肺炎疫苗衝突？

A：目前沒有證據指出骨鬆藥物會和疫苗產生交互作用。然而某些骨鬆藥物針劑，注射之後會有類似流感的症狀，因此建議疫苗和骨鬆藥物需要錯開幾天時間施打。

Q：預計施打骨鬆的藥物時間快到了，但是疫情關係不想去醫院接受治療，會有什麼影響嗎？

A：必須視所使用的藥物而定。有些藥物可以接受較長時間的延遲治療，但是有些藥物容易在效力逐漸消失後，反而導致快速的骨質流失，而在這個階段非創傷性骨折的機率可能因此增加。建議若已超過預計給藥時間，但近期沒有想要到醫療院所治療意願，可以和醫師溝通是否要轉換為其他的銜接治療，或由家屬協助給藥的方式，避免治療中斷。

醫師叮嚀

疫情終究會過去，但骨質流失卻是不待人的。在疫情蔓延下，人人自危，然而許多慢性疾病需要持續的關注而不應顧此失彼。在感染風險最低的情況下，最大化慢性疾病的治療，需要醫師和病患共同配合溝通才能達成。