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3要3不要 在家上班…健康不長肉

劉小川
在家工作時，不要邊吃飯邊工作。(Getty Images)
在家工作時，不要邊吃飯邊工作。(Getty Images)

雖然疫情趨緩，管制措施也逐漸放鬆。但仍有許多人持續在家上班（Work From Home，WFH），並且依然儘量避免不必要的移動。但在家裡工作、上課，卻非常考驗自制力，包括各種食物隨手可得，手機按一按也能叫外送，而且累了就看電視、打電動、甚至是放空，該怎麼做才能在家工作不發肥、還能維持身材呢？

長時間的居家生活，讓工作、家庭與生活都聚集在一起，這時更要懂得「健康管理」，才能讓自己有最佳的身心狀態。根據英國營養師的建議，在家工作該如何合作好健康與身材的管理呢？重點要掌握「三要三不」。

在家工作時，隨時補充水分很重要。(Getty Images)
在家工作時，隨時補充水分很重要。(Getty Images)

首先是「三要」：

一、要多吃蛋白質、蔬果

比起到公司上班，在家上班的活動量相對低，所以在飲食方面，可以從蛋白質、蔬果開始吃起，減少澱粉量的攝取，譬如早餐從一杯豆漿、牛奶，搭配沙拉開始，午餐與晚餐也可以多採取少澱粉的飲食開始。原本日常難做到的減醣飲食，待在家的時間長時，熱量相對消耗比較低，更容易達成減醣，這也能控制體重。

二、要做好飲食規畫

在家期間，不管是工作、上課還是休息，三餐的飲食規畫最好前一天就做好，或是外出採買時先想好每天要吃什麼，事先做好規畫，避免餓了就亂吃，想著自己已經準備要吃什麼，會減少零食的攝取。

三、要多攝取水分

很多人在辦公室時，會記得多喝水，但在家卻會忘記，在WFH期間，記得定時定量補充水分，不僅可以維持身體基本的代謝，也能避免自己亂吃東西，維持好最佳體態。

再來是「三不要」：

一、不要邊吃飯、邊工作

不管在家或是在公司，切記不要邊吃飯、邊工作，因為如此做，會讓身體同時忙兩件事情，反而可能即使吃飽了，稍晚以後又會覺得自己好像沒吃飽，又會嘴饞亂吃東西。因此在家工作時，該吃飯就專心吃飯，才能避免飢餓感來襲。

二、不要亂放食物

啟動在家工作與上課時，就要明確畫分出工作、休閒的界線，在工作與上課的場域，除了水以外，不要亂放食物，免得自己隨手拿起來就亂吃，工作時就認真工作，休閒的空間就能給自己一切放鬆的安排，但這也最好是包括在每天的飲食規畫中。

三、不要下班就開電視

以前在外面工作時，很多人下了班可能都有其他活動，加上通勤的時間，都能消耗一些熱量，但在家工作時，可以一秒下班就放空，此時切記不要一下班就開電視，給自己一些規畫，譬如説運動、閱讀、看看新聞等，轉移注意力，也是讓自己下班時有個獨特的儀式感。

在家上班 疫情 手機

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