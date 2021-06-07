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低醣時蔬牛肉料理 居家防疫享美味…兼瘦身

黃妙雲
「低醣時蔬牛肉料理」15分鐘上菜。（圖：劉怡里提供）
「低醣時蔬牛肉料理」15分鐘上菜。（圖：劉怡里提供）

防疫宅在家，健康又不發胖，三餐應該怎麼吃？

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里，傳授一道防疫料理「低醣時蔬牛肉料理」，15分鐘就可輕鬆上桌，而且每份只有400大卡，不僅吃出美味健康，還可以瘦身。

劉怡里表示，這是一道適合午、晚餐的低醣高蛋白料理。牛腱肉屬於低脂高蛋白食材，可以合成免疫細胞及抗體，加上有綜合蔬菜及辛香料，富含抗氧化營養素與植化素，除了可以增強免疫力外，兼具減重效果。

低醣時蔬牛肉料理（2人份）

食材：牛腱肉400克、洋蔥半顆、番茄一顆、綠花椰菜50克、蒜頭3至4瓣、綜合生菜一包、葵花油10㏄

調味料：醬油一小匙、味醂0.5匙、米酒一小匙、蒜末少許

作法：

1.將牛肉醃製「調味料」，再放入冰箱冷藏10分鐘備用。

2.將洋蔥用油炒軟後，加入綠花椰菜、番茄，再加一點水燜熟。

3.放入醃製好的牛肉炒熟即可。

擺盤：下層綜合生菜、中層熟菜、上層炒牛肉

熱量：兩人份約800大卡，一人份400大卡。男生食量大一點，可加半碗飯，一人總熱量約540大卡。

「低醣時蔬牛肉料理」除了可以15分鐘就可輕鬆上桌，其營養價值也不低。

牛腱肉：富含高蛋白的低脂紅肉，可以增肌減脂，補充體力、提升免疫力。

番茄：富含茄紅素、β胡蘿蔔素、維生素A等營養素，有助肺黏膜細胞抗氧化。

綠花椰菜：含維生素C、A、E等抗氧化營養素，可修復黏膜、增強免疫力。

辛香料：洋蔥含植化素；蒜頭含蒜素，在煮前先拍碎放盤裡與空氣接觸10至15鐘才能帶出蒜素，具抗氧化力，預防感冒。

綜合生菜：白、紅、綠等各色蔬菜，剛好補足每餐須吃100克蔬菜的攝取量。

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