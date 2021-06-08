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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

面對疫情焦慮 「停吸觀動」4動作舒緩

記者魏忻忻／綜合報導
疫情影響生活，若聽到負面訊息而焦躁不安，不妨試試「停、吸、觀、動」，舒緩身心。(Getty Images)
疫情影響生活，若聽到負面訊息而焦躁不安，不妨試試「停、吸、觀、動」，舒緩身心。(Getty Images)

新冠疫情讓許多人心情緊繃，美國雖然逐漸解封，但有許多人對於恢復實體辦公、上刻感到不安。台灣彰化縣四季心診所心理諮商師蘇琮祺提醒，非常時刻，面對疫情若焦躁不安，不妨試試「停、吸、觀、動」4個作法，停下來、吸口氣、觀內心及動決定，讓自己心情平靜，不要再為無法控制的擔心而焦慮，自在面對接下來的疫情。

掌控或迴避 呈極端反應

蘇琮祺說，疫情以來相關訊息如雪片般飛來，都不是太讓人開心的訊息，此時我們最常出現的情緒就是焦慮，焦慮影響到我們的想法和感受，並且帶來身體上的變化，出現手心冒汗、呼吸急促、心跳加快，甚至腸胃不適等反應。

適度的焦慮，其實讓我們可以採取必要行動來保護自己，但過度焦慮，不僅帶來身心不適，且過度焦慮的感覺若一直持續，也會造成生活上的困擾。蘇琮祺分析，焦慮的出現，往往源自於無法控制的擔心，此時通常會出現兩種極端反應，一種是想要控制，一種是想要迴避。

口罩酒精 或疑神疑鬼

蘇琮祺說，我們在新聞上看到或是大家周遭可以發現，很多人在搶購口罩或酒精，「其實這是一種想要透過獲取物資來獲得掌握、降低焦慮的反應」；有另外一群人則因為疫情蔓延而不敢出門，甚至擔心自己也會染病而變得疑神疑鬼。

至於如何降低無法控制的擔心，蘇琮祺提供4個步驟：

停下來：當感覺到焦慮時，先把手上所有的工作停下來。

吸口氣：閉上眼，緩慢而悠長地吸口氣，然後再慢慢地吐氣。

觀察心：自己心思和想法、情緒，還有自己所處的情境為何。

動決定：挑當下最適合的行為，如動手寫文章、看電視、放下手機，或喝一杯水，也可出門或運動。

疫情 口罩 台灣

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