染疫症狀緩解 積適度運動有助身心快快復元

感染症狀已經解除，可試著從瑜伽開始運動。(Getty Images)

從新冠肺炎 中康復的人，急於恢復正常生活，而其中最重要的一環就是運動。

運動對心理和身體的復元都有極大幫助，但在身體逐漸康復時，選擇合適的運動很重要，否則可能帶來反效果。以下是專家分享感染新冠肺炎後的運動指南。

Q 我什麼時候可以開始恢復運動鍛鍊？

新冠肺炎對每個人的影響都不同，何時可以恢復正常運動，完全取決於個人症狀。如果此刻你還有相關症狀，應該等到症狀緩解之後，才開始進行輕度至中度的鍛鍊。美國 密西根州Briarwood家庭與運動醫學部的醫學主任Keri Denay說，感染後通常需要10-14天的康復期，在此之前進行鍛鍊可能會加劇或延長症狀時間。

至於沒有症狀的人，根據《國際臨床與實驗醫學雜誌》上發表的研究結果，運動可以改善免疫系統，包括COVID-19等呼吸道感染。和有症狀的人相比，無症狀的人對病毒的免疫和發炎反應較低，但醫師建議還是要謹慎行事，因為有些人可能對病毒的反應延遲，較晚出現症狀。所有感染新冠肺炎的人，不論有無症狀都必須至少休息十天。

Q 我的感染症狀已經解除，如何安全地開始運動？

最好從低強度運動開始，例如散步、瑜伽、輕鬆騎單車或游泳。如果你偏好重量訓練，請謹慎從較輕的重量開始，慢慢增加，千萬不要用生病前的重量作為訓練標準。避免進行HIIT這類鍛鍊多次重複動作的高強度間歇訓練。

上述研究建議，在四個星期內遵循50/30/20/10的緩和規則會很有幫助。第一周應至少降低過往運動能力的50%，接下來的三周內分別降低30%、20%和10%。不過實際情況還是要依自己感染的嚴重程度調整，有些人可能需要數月後才會完全恢復。

但是如果出現以下症狀，就要暫停運動：

● 胸痛或心悸

● 心率太高、上氣不接下氣

● 心跳回復慢

● 呼吸急促、呼吸困難

● 極度疲勞

● 四肢腫脹或肌肉 痠痛

● 發燒

● 視野縮減或視力喪失

在進行高強度運動時，要監控身體的感覺，如果遇到以下任一症狀，請暫停運動並諮詢醫療人員。忽略上述症狀並從事高強度運動，可能導致患有心肌炎的人出現心律不整，而某些情況下的心肌炎可能是由COVID-19引起，甚至沒有被檢查出來。（赫芬頓郵報）