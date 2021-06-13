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染疫失去嗅味覺 氣味療法訓練大腦重新連結

王郁婷
全球有許多人因為罹患新冠肺炎而經歷「失去味覺、嗅覺」。(Getty Images)
全球有許多人因為罹患新冠肺炎而經歷「失去味覺、嗅覺」。(Getty Images)

全球有許多人因為罹患新冠肺炎而經歷「失去味覺、嗅覺」，發表於今年1月內科雜誌（Journal of Internal Medicine）上的一項研究發現，在2581名COVID-19患者中，有將近86%的人失去味覺和嗅覺。研究人員還發現，15%的人在感染60天後、近5%在六個月後，仍未恢復味覺與嗅覺。

網路上瘋傳「吃燒焦橙子佐紅糖」可以恢復味覺的「家庭療法」，方法是把橙子放在明火（瓦斯爐）上烤，趁熱把燒焦的橙皮剝掉，把橙肉放進杯子搗碎，加入兩匙紅糖與水。許多人聲稱吃了之後很快就恢復味覺，當然也有人說沒用。這樣的家庭療法獲得某些醫師支持，認為是一種「感官訓練（嗅覺訓練）」，但也有醫師不認同。

俄亥俄州醫科大學傳染病醫師Richard Watkins說，冠狀病毒之所以讓人失去味覺，是因為病毒在鼻腔和喉嚨會不斷複製，引起鼻腔發炎、腫脹充血，從而壓抑感官。還好鼻腔的上皮細胞有再生能力，前提是它們必須和大腦重新建立聯結，這需要一點時間。

靠吃橙子找回味覺，Watkins醫師說，「從科學的角度來看，我懷疑它是否有效。」也有公衛博士認為，那些覺得有效的人只是剛好他們已逐漸恢復味覺。

難道沒有其他方式可以幫助快速恢復嗎？俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心醫學博士Iahn Gonsenhauser說，目前已有「高劑量類固醇療法」的實驗在進行，以減少鼻腔發炎和腫脹，但目前還沒有明確的結果，「耐心等待」是唯一良藥。

不過，哈佛醫學院耳鼻咽喉頭頸外科副教授Eric Holbrook提供一個「氣味療法」。有部分研究顯示，與經過氣味訓練的對照組相比，經過訓練的人，嗅覺能力會提高，不過並非每個人的反應都一樣，但這種非侵入性的療法易於執行，民眾不妨試試。

方法是在家蒐集一些濃烈的氣味，例如肉桂、薄荷、柑橘等，吸氣10到20秒，並且想像它們應該是怎樣的氣味。精油也有幫助，建議使用味道較強烈的玫瑰、桉樹、檸檬和丁香，每天執行。（美國《預防》雜誌）

俄亥俄州 美國 新冠肺炎

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