出門採買後回家馬上洗澡？防疫新生活破解六大迷思

被新冠病毒感染的患者大都會產生抗體，但抗體僅能在體內存活2–3個月。(Getty Images)

《紐約時報（The New York Times）》新冠肺炎 專頁上列出的幾個常見問答，提供大家安心防疫 。

Q 我有新冠病毒抗體，現在我免疫了嗎？

就目前來看應該是如此，免疫時間至少可以維持數月。部分患者曾傳出二次感染新冠肺炎的情況，然而專家認為這些患者可能有較長的感染進程，病毒在患者初次暴露後數周、甚至數月後，才開始造成傷害。被新冠病毒感染的患者大都會產生免疫因子——抗體，它是一種為了對抗感染而生成的保護性蛋白。而這些抗體僅能在體內存活2–3個月。哈佛大學感染學家蜜雪兒・米納博士解釋，雖然這聽起來很讓人擔心，卻是急性感染消退後的正常現象。二次感染是可能的，但在首次感染後短時間內再次感染，或出現比首次感染更嚴重症狀的機率則很低。

Q 血型是否會影響新冠病毒？

一個由歐洲科學家所做的研究率先指出，遺傳變異與新冠肺炎在統計上有高度的關聯。此外，根據一項新的研究結果，A血型者在染疫後需要使用氧氣治療甚至是呼吸器的比率，比起其他血型高出了50%。

A血型者在染疫後需要使用氧氣治療甚至是呼吸器的比率，比起其他血型高出了50%。(Getty Images)

Q 新冠病毒能否於衣服及頭髮中存活？

新冠病毒應該無法於衣服及頭髮中存活。如果你落實社交距離 ，並且只是偶爾到超市或藥局採購，專家說在這樣的前提下，回到家時不一定需要馬上洗澡或換掉身上的衣服。然而，一進家門後立即洗手還是必須的。這項建議同樣適用於頭髮和鬍子，在實行社交距離且常洗手的情況下，大概不必擔心病毒會藉由頭髮和鬍子傳播。

Q 為什麼保持6英尺(約1.8公尺)的社交距離有助於防疫？

新冠病毒主要藉由來自口鼻的飛沫傳播，特別是咳嗽和打噴嚏時。美國疾病管制中心（Centers for Disease Control, C.D.C）認為，多數經由咳嗽及打噴嚏噴出的較大飛沫，都會在六英尺之內落地。然而，六英尺並非「魔法數字」，無法百分之百杜絕傳染。舉例來說，近期的一項研究就顯示，打噴嚏的飛沫可以飛超過六英尺。所以六英尺的安全社交距離只是一個基本原則：在室外，特別是風大時，你應該與人保持六英尺的距離以策安全。即便你認為你已經保持足夠的距離了，還是應該隨時配戴口罩。

六英尺的安全社交距離只是一個基本原則。(Getty Images)

Q 無症狀的新冠肺炎傳染能否發生？

根據至今的證據看來，新冠肺炎是會發生無症狀傳染的。一篇於4月份發表且被大量引用的論文指出，新冠病毒在患者出現症狀前的兩天傳染力最強。同樣根據這項研究，約有44%的新增感染案例是由無症狀的確診者傳染而來。一位世界衛生組織（World Health Organization, WHO）的高階專家曾說，無症狀者傳染新冠病毒的情況「極為罕見」，但她隨後就收回這個說法。

Q 為什麼在室外聚會比起在室內聚會來得安全？

室外聚會之所以能夠降低感染風險，是因為風可以吹散病毒飛沫，陽光也能殺死一部分病毒。萊斯特大學（University of Leicester）病毒學家朱里安・W・湯博士（Dr. Julian W. Tang）說，開放空間可以避免病毒量累積，以及被吸入體內的機率。反過來說，若確診者在有限的空間內呼氣，或是待了較久的時間，病毒被吸入體內的機率就會增加。