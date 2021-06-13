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從食衣住行預防病毒 買外食回家重新加熱再吃

黃惠群
高溫破壞病毒結構，瓦解病毒的蛋白質、殺死病毒。(Getty Images)
高溫破壞病毒結構，瓦解病毒的蛋白質、殺死病毒。(Getty Images)

美國新冠疫情趨緩，但台灣疾管局長、三軍總醫院副院長、同時也是感染科醫師的張峰義表示，「手部消毒」是圍堵疫情的關鍵，應從生活中落實。

張峰義說，盡量減少不必要的接觸，進出各式場所、觸摸任何物品，都要「消毒手部」，並避免觸摸眼、口、鼻。

消毒需要注意什麼？台灣林口長庚醫院病毒室主任施信如指出，如今社區感染人數多，公共區域如果有病毒，很難避免觸摸到，因此需要勤洗手，但出外時為方便隨時消毒，可隨身攜帶酒精、乾洗手，返家時再採濕洗手。

環境清消部分，她提醒，酒精在小面積區域消毒效果佳，但要避開火源，小心居家安全。如果酒精不夠用，大面積區域可使用漂白水，但切記使用時要保護呼吸道，並避免直接接觸皮膚。

施信如呼籲，平常避開疫情熱區、不要去人潮擁擠處，盡量少出門，做好自身防疫措施，就能降低染疫風險。

買外食回家，會不會帶病毒給家人？

目前仍有許多企業採分流上班，外出上班時，可以自備餐盒，兼顧健康與安全。用餐時間避開人潮尖峰時間，吃飯時不要分心說話、分享食物，牢記飯前飯後都要洗手。

若是買外食回家，會不會不小心帶病毒給家人？施信如指出，使用微波爐加熱食物1至2分鐘，可藉高溫破壞病毒結構，瓦解病毒的蛋白質、殺死病毒，也就不再具有感染力，降低用餐染疫的風險，吃得更安心。

● 外出自備餐盒

● 用餐不分食不說話

● 飯前飯後都要洗手

● 食物加熱消滅病毒

返家後，務必馬上換掉外出衣物，避免病毒殘留。(Getty Images)
返家後，務必馬上換掉外出衣物，避免病毒殘留。(Getty Images)

回家後衣服沒馬上洗，病毒會傳播嗎？

在外奔波一整天，衣物是防止身體受病毒侵襲的功臣之一，返家後，務必馬上換掉外出衣物，避免病毒殘留。施信如指出，洗衣服經過洗、烘、曬等過程，完成後，衣物病毒量低。理想上，建議每日清潔外出衣物，但她也補充，如果沒有時間洗衣服，衣物靜置一至二日，「病毒其實也差不多死光了。」

● 返家立刻換衣服

● 每日清洗最佳

● 沒空洗可靜置一至二日

新冠病毒可透過懸浮微粒氣溶膠在密閉室內傳播，住家要保持通風。(Getty Ima...
新冠病毒可透過懸浮微粒氣溶膠在密閉室內傳播，住家要保持通風。(Getty Images)

返家後摘掉口罩、更衣，先洗手消毒，完成後才可接觸家庭成員。家中要做好定時清潔消毒，可以使用酒精消毒外出常用的物品，如手機、鑰匙，定時消毒家中桌椅、扶手、開關等，吃飯記得要「公筷母匙」，環境保持通風。至於病毒是否可能因開窗而飄入?施信如表示，病毒藉由空氣飄入的機率太小，但容易殘存物體表面，建議注意電梯、按鈕等處。

新冠病毒可透過懸浮微粒氣溶膠在密閉室內傳播，但只有小比例會逸散在戶外空氣中，暴露量必須視風向、風量、戶外溫濕度，以及陽光等狀況而定。台灣北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，對於住家開窗通風是否會有病毒飄入的風險，醫學界並沒有相關研究，目前只有針對密閉空間病毒傳播的研究。周百謙指出，在密閉空間裡近距離咳嗽，就容易讓病毒在空氣中飄散傳播開來，但如果每戶住宅距離遠就沒有問題。

● 回家先洗手、定時清潔消毒

● 環境保持通風

若需要外出，盡量不搭乘大眾交通工具，以騎車走路或私家車代替。(Getty Ima...
若需要外出，盡量不搭乘大眾交通工具，以騎車走路或私家車代替。(Getty Images)

自行開車就可以放心不被感染嗎？

若需要外出，盡量不搭乘大眾交通工具，以騎車走路或私家車代替。若必須搭乘，要全程配戴醫療口罩、盡量與人保持一公尺以上的社交距離，避免接觸車上任何設備，接觸後務必洗手。

「社區感染人數多，病毒其實就在周圍，很容易接觸到。」施信如表示，自行開車可降低與人接觸的機會，平時養成習慣，可將酒精噴在毛巾上，擦拭車門開關、方向盤、把手、排檔頭、手煞車拉柄、音響與冷氣出風口柵欄、按鈕等處。

她並補充，車子停在外面時，車內溫度可達60度，將口罩靜置在車內擋風玻璃下方3小時，也有消毒作用，若不是長期配戴，可以每2日替換1次口罩。

● 搭乘大眾交通工具務必時時消毒

● 開車者準備毛巾隨時消毒

● 車停外面曬太陽有消毒作用

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