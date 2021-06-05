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深蹲在家也能做 下肢帶動全身運動

記者黃妙雲／綜合報導
正確的深蹲是採取自然站立，雙腳打開與肩同寬，腰背挺直向下蹲。（記者黃義書╱攝影）
正確的深蹲是採取自然站立，雙腳打開與肩同寬，腰背挺直向下蹲。（記者黃義書╱攝影）

新冠肺炎疫情使很多人居家上班上課，減少外出，也不能去健身房運動；為避免在家久坐造成肥胖、身體痠痛等健康危害，運動健護教練梅世維傳授「深蹲」運動，鍛鍊下半身肌群。

梅世維表示，「深蹲」是一個下肢帶動全身的運動，可護心、幫助血液循環，但姿勢要做得正確，才不會發生傷膝傷腰等運動傷害。大多數人以為深蹲動作很簡單，其實很多人會因姿勢錯誤而受傷，最常見腳掌往內（旋內）、腳踝活動度不足、膝蓋往內夾、脊椎前彎等錯誤姿勢。

正確的深蹲動作，是採取自然站立，雙腳打開與肩同寬，腳尖要朝向前方，臀部往後推一點再向下蹲，腰背要挺直，臀部盡可能往後坐，蹲下的膝蓋勿超過腳尖，雙腳跟要踩穩，最好下蹲到跟地板呈水平，再站起來。通常會視自身的肌耐力狀況做數次的深蹲，若是會習慣上下蹲的人，還可以增加負重做深蹲動作。

梅世維強調，深蹲的動作最重要是自己的感覺，其次是可以感覺到用力的地方。可說是最基礎的運動，主要練下半身肌肉群，包括股四頭肌、腿後肌腱群及臀大肌等，由於做動作的同時，必須使用到大腿前後側的力量及臀部肌肉，因此深蹲也是一種訓練肌肉群、翹臀緊實大腿的運動。

此外，運動前也要作好熱身準備，可以先進行5至10分鐘如原地跑步等有氧運動後，再進行深蹲，而深蹲後可以接著做抬臀運動，如此可以伸展大腿前側肌肉，並舒緩肌肉緊繃。

哪些狀況不適合做深蹲？

1. 膝關節受傷

2. 身體疼痛時

3. 髖關節受傷

4. 核心不好

5. 腰部受傷過

肌肉 健身 肥胖

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