我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

在家運動4妙招 防疫不發福

記者蕭羽耘／綜合報導
台灣衛福部國健署推居家運動。（圖：台灣衛福部國建署提供）
台灣衛福部國健署推居家運動。（圖：台灣衛福部國建署提供）

疫情尚未結束，仍須減少外出，但必要的運動還是要維持，民眾在家可透過簡單安全的居家運動，加強自身防護力並維持體能，台灣衛福部國健署另提供四個居家適度運動的妙招，在家健身提升防疫能力。

國民健康署呼籲，在家運動須注意空間通風、出汗後保暖及適時補充水分，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。此外，研究指出測量體重有助於節制口腹之慾，民眾也可以和家人一起「天天量體重」，防疫在家也能做好體重控制，以避免體重直線上升。

運動四妙招

一、 瑜伽、徒手訓練效果好：在家可以進行核心穩定、瑜伽、徒手訓練，如雙人反向跳、蹲馬步、超慢跑、太極拳、八段錦、上班族健康操、高齡者健康操等，強化平衡力、肌力、肌耐力、柔軟度或心肺耐力，促進健康。

二、 水瓶當簡易器材好便利：除了徒手運動，可以運用家裡的水瓶、彈力帶等簡單的器材進行訓練，以循環訓練方式針對上肢、核心、下肢設計運動動作，使用2瓶礦泉水，就可以在家隨時健身，增加身體活動量，運動6分鐘就可消耗約32卡熱量，如同在健身房的運動方式。

三、 椅子、牆壁皆是好設備：另外也可以扶著沒有輪子的椅子做深蹲，年紀較大的長輩則可以進行坐姿站起，或是借助門框、牆壁做伸展、伏牆挺身、抬腿等運動，增加動作的變化性。

四、 親子互動、全齡運動樂趣多：小朋友停課在家學習期間，爸爸媽媽可以和小朋友一起遊戲運動、推彈力球、跳跳繩等，小朋友也可以幫阿公阿嬤搥搥背，以每分鐘約60次且不痛為宜，不但可以促進血液循環，還可以增進代間祖孫情。

健身 疫情 防疫

上一則

醫師建議吃粽3招保健康 腎臟病患尤需忌口

下一則

老年退化「吞嚥」出問題 早發現早治療

延伸閱讀

廣州越秀區、海珠區 展開全員核酸檢測

廣州越秀區、海珠區 展開全員核酸檢測
自清群聚照片無造假 主播秀手機截圖意外洩海量私密照

自清群聚照片無造假 主播秀手機截圖意外洩海量私密照
陳時中：目前沒有要封城 打疫苗也不會清零

陳時中：目前沒有要封城 打疫苗也不會清零
「歡迎回來」各州防疫陸續鬆綁 國殤日長周末迎遊客

「歡迎回來」各州防疫陸續鬆綁 國殤日長周末迎遊客

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

2021-06-03 01:17
(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

2021-05-31 01:40
醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

4技巧 助你一夜好眠

2021-05-31 02:00
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

2021-06-01 16:19
白髮是老化的象徵，大致和人類老化理論相近，通常與遺傳、營養、壓力和自由基有關。(Getty Images)

呵護頭皮3對策 毛髮激黑抗白

2021-06-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆