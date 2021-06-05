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居家辦公緊盯3C 老師教舒緩眼睛疲勞SPA

記者余采瀅／綜合報導
疫情在家頻繁接觸3C產品，弘光科大妝品系副教授施珮緹教民眾眼睛紓壓SPA。（圖：弘光科大提供）
疫情在家頻繁接觸3C產品，弘光科大妝品系副教授施珮緹教民眾眼睛紓壓SPA。（圖：弘光科大提供）

疫情期間學校視訊上課，許多公司也遠距上班，不少人一整天緊盯3C產品，造成眼睛緊繃疲勞。台灣弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹分享眼睛紓壓SPA，並自拍影片放上網路，教民眾如何自行舒緩眼睛疲勞，才能有更好的學習效果，也避免造成眼睛負擔。

施珮緹表示，自實施遠距教學後，不僅事先要備課，上課時還要面對著電腦螢幕跟學生講課，緊盯電腦的時間拉長，造成眼睛不舒服酸澀、腫脹，因此在每次課堂結束後，她便會按摩幫眼睛做SPA舒緩，改善不適感，為了讓更多人知道如何護眼，也示範按摩過程拍成影片，放在網路與大家分享，網址：https://youtu.be/vlAfLOi3M1g。

「按摩眼睛不可太大力，太乾會造成周邊皮膚拉扯不舒服。」施珮緹說，按摩眼睛前第一步，便是要在眼睛周圍擦上眼霜或乳液，方式像是彈鋼琴一樣輕輕的彈，避免皮膚拉扯而產生皺紋，接著由眉頭開始往下按摩沿著鼻樑兩側至鼻翼，鼻腔暢通是一般人常忽略的重點，因眼鏡戴久的壓迫常引起頭昏頭脹。再左右按壓眼睛下方肌肉，同樣反覆「按、壓、撥」步驟，接著再換眼睛上方眉毛下方，藉此舒緩眼睛的腫脹感。

施珮緹說，按摩過程偶爾會有痠痛感，因為她分享的手法有點像指壓跟撥筋，過程中配合吐氣、吸氣，利用手指頭的摩擦，從眉頭到眉尾反覆按壓，最後停在太陽穴的位置揉壓，眼睛按摩步驟完成後，用熱毛巾熱敷效果更好，只要眼睛累了，隨時可以自己按摩。

施珮緹建議，眼睛按摩結束後，也能選擇圓頭木梳，從前額一直梳到後腦，沿著髮際線往後梳，讓頭部一起達到舒緩效果，尤其疫情期間，大家都很緊繃，許多父母居家上班，同時還得看顧在家線上上課的孩子，更要適時讓自己放鬆，保持心情平穩，度過防疫待在家的「繭居」生活。

眼睛按摩步驟完成後，用熱毛巾熱敷效果更好。（圖：弘光科大提供）
眼睛按摩步驟完成後，用熱毛巾熱敷效果更好。（圖：弘光科大提供）

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