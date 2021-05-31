眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是眼睛累？台灣長庚紀念醫院青光眼科陳賢立醫師表示，青光眼初期可能沒有症狀，可能只是以腸胃不適、偏頭痛的症狀表現，往往被忽視，提醒有眼壓較高、超過四十歲以上、有青光眼家族病史、短期內視力無原因惡化等高危險族群者，要特別小心青光眼。

陳賢立指出，青光眼是用來描述一群眼睛疾病的統稱，其共同特徵為視神經無法承受本身的眼內壓力（眼壓升高或正常範圍），而造成不同程度之傷害，導致對應之視野喪失與視力減退以失明。

青光眼有何症狀？初期不明顯往往被忽視

陳賢立提到，臨床上青光眼分為兩種：一種「隅角開放型青光眼（慢性）」，在初期沒有病徵，往往等到視力缺損，視野逐漸模糊，如同隧道的視覺時，部分視力已經受損喪失，最終會失明；一種是「隅角閉鎖型青光眼（急性）」，疾病突發緊急，眼壓急速升高時，病人可伴隨頭痛、噁心、眼睛劇痛、視力模糊，往往在數小時就會造成視神經損害而永久失明，或是睡夢中一夕之間睡掉了視力。

眼壓為何異常升高？眼球內房水致眼壓升高

陳賢立解說，眼球內存在一種流動的液體稱之為「房水」。正常的眼壓是藉由平衡房水的分泌與排出來維持眼壓穩定。如果房水分泌過多或是排水受阻，造成過多的房水在眼球內蓄積，就會導致眼壓升高，壓迫視神經，產生不可逆的細胞傷害，造成青光眼。

誰是高風險族群？先自我檢查有否符合一項

陳賢立提醒，青光眼的高風險族群包括：年齡在四十歲以上、有青光眼家族病史、夜間視力變差、夜間看燈光會出現虹暈現象、短期內視力無原因惡化、偏頭痛及血壓 偏低者、三高 族群、新陳代謝疾病族群、近視度數超過六百度 以上、遠視合併白內障患者、常用類固醇或精神科用藥者、一年沒有進行眼科檢查者，建議可以就近接受進一步的眼睛檢查。

如果是青光眼的患者則要依照醫囑用藥治療，並定期接受眼科醫師的檢查。

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資料來源：健康醫療網

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