我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

健康醫療網／記者林渝樺報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是眼睛累？台灣長庚紀念醫院青光眼科陳賢立醫師表示，青光眼初期可能沒有症狀，可能只是以腸胃不適、偏頭痛的症狀表現，往往被忽視，提醒有眼壓較高、超過四十歲以上、有青光眼家族病史、短期內視力無原因惡化等高危險族群者，要特別小心青光眼。 

陳賢立指出，青光眼是用來描述一群眼睛疾病的統稱，其共同特徵為視神經無法承受本身的眼內壓力（眼壓升高或正常範圍），而造成不同程度之傷害，導致對應之視野喪失與視力減退以失明。

青光眼有何症狀？初期不明顯往往被忽視

陳賢立提到，臨床上青光眼分為兩種：一種「隅角開放型青光眼（慢性）」，在初期沒有病徵，往往等到視力缺損，視野逐漸模糊，如同隧道的視覺時，部分視力已經受損喪失，最終會失明；一種是「隅角閉鎖型青光眼（急性）」，疾病突發緊急，眼壓急速升高時，病人可伴隨頭痛、噁心、眼睛劇痛、視力模糊，往往在數小時就會造成視神經損害而永久失明，或是睡夢中一夕之間睡掉了視力。

眼壓為何異常升高？眼球內房水致眼壓升高

陳賢立解說，眼球內存在一種流動的液體稱之為「房水」。正常的眼壓是藉由平衡房水的分泌與排出來維持眼壓穩定。如果房水分泌過多或是排水受阻，造成過多的房水在眼球內蓄積，就會導致眼壓升高，壓迫視神經，產生不可逆的細胞傷害，造成青光眼。

誰是高風險族群？先自我檢查有否符合一項

陳賢立提醒，青光眼的高風險族群包括：年齡在四十歲以上、有青光眼家族病史、夜間視力變差、夜間看燈光會出現虹暈現象、短期內視力無原因惡化、偏頭痛及血壓偏低者、三高族群、新陳代謝疾病族群、近視度數超過六百度以上、遠視合併白內障患者、常用類固醇或精神科用藥者、一年沒有進行眼科檢查者，建議可以就近接受進一步的眼睛檢查。

如果是青光眼的患者則要依照醫囑用藥治療，並定期接受眼科醫師的檢查。

【延伸閱讀】

眼睛脹痛是眼壓高？　你是用眼過度還是青光眼？

得了青光眼就只能等失明？　眼科醫師告訴你真相是…

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50228

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

百度 血壓 三高

上一則

居家活動筋骨助全身循環 梅門平甩功站坐都可練

下一則

4技巧 助你一夜好眠

延伸閱讀

眼科泰斗夏德昭、文博專家楊伯達相繼離世

眼科泰斗夏德昭、文博專家楊伯達相繼離世
對抗惡視力 低收入免費配眼鏡…慈濟26日起重啟義診

對抗惡視力 低收入免費配眼鏡…慈濟26日起重啟義診
慈濟眼科醫療車26日起 免費為低收入民眾配眼鏡

慈濟眼科醫療車26日起 免費為低收入民眾配眼鏡
視野變小、頭痛 竟是腦下垂體腫瘤出血惹禍

視野變小、頭痛 竟是腦下垂體腫瘤出血惹禍

熱門新聞

醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)

1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

2021-05-23 02:00
台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

2021-05-22 02:15
(取材自健康醫療網)

老年人退化 如何發現與處理吞嚥問題？

2021-05-28 01:33
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)

吃太油、不吃油 都會釀膽囊炎 怎麼吃才能避免？

2021-05-27 02:01
圖片來源 ／健康醫療網

孩子疑似出現心理問題？專家告訴你該做什麼

2021-05-24 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險