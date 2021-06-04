我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

老人肌力練一練 防止腿軟摔一跤

王昭月
增加肌力第1招：先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。(記者王昭月／攝影)
增加肌力第1招：先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。(記者王昭月／攝影)

一名65歲老先生近日外出買東西，突然腳軟差點跌倒，害得他日後出門都不敢走太遠，結果活動量不足，肌力大幅衰退。台灣活力得中山脊椎外科醫院物理治療師吳瀚庭，即建議老年人平日可多做增加肌力的運動，才不致因為不敢動，造成肌肉無力的情形惡化。

吳瀚庭說，造成肌無力的因素，除了年齡及平常運動量不足外，慢性疾病、內分泌荷爾蒙失調及飲食都可能引起，一旦肌力衰退，極可能導致跌倒、骨折、疾病和臥床，也增加死亡風險。

多攝取含蛋白質與維生素D

要避免肌無力，他建議長輩可多攝取含蛋白質與維生素D的食物，且增加運動強度與時間，每天最好曬太陽10至15分鐘，吸收維生素D促進肌肉合成。

增加肌力第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下採跪姿。每次做10到15...
增加肌力第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下採跪姿。每次做10到15下。(記者王昭月／攝影)

起來動一動 3運動促進肌力

吳瀚庭並建議3招促進肌力的運動，第1招先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。藉以訓練臀大肌、大腿前側肌群與小腿前後肌群。

第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下跪。每次做10到15下，訓練腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群與小腿。

第3招腿部外展運動，則以雙手扶牆，一腿向旁側抬起。每次做15到20下，兩腿交換做，以訓練大腿外側肌群。

增加肌力第3招，以雙手扶牆，一腿向旁側抬起。每次做15到20下。兩腿交換做。(記...
增加肌力第3招，以雙手扶牆，一腿向旁側抬起。每次做15到20下。兩腿交換做。(記者王昭月／攝影)

肌肉 台灣

上一則

疫情性增肥 你中了嗎？在家自己煮的人 比外食族更瘦

下一則

8歲童車禍長短腳 環外固定器治療幫他拋開拐杖

延伸閱讀

高熱量高蛋白、多喝水 5大飲食指引助新冠確診者康復

高熱量高蛋白、多喝水 5大飲食指引助新冠確診者康復
老人肌力差怕摔 做這3招可強化肌肉群

老人肌力差怕摔 做這3招可強化肌肉群
美東「十代蟬」進攻後院 專家：富含蛋白質 可當點心

美東「十代蟬」進攻後院 專家：富含蛋白質 可當點心
稀釋血液去除有害因子 或可逆轉衰老

稀釋血液去除有害因子 或可逆轉衰老

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

2021-06-03 01:17
醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

2021-05-31 01:40
(取材自健康醫療網)

老年人退化 如何發現與處理吞嚥問題？

2021-05-28 01:33
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

4技巧 助你一夜好眠

2021-05-31 02:00
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

2021-06-01 16:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升