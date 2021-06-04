老人肌力練一練 防止腿軟摔一跤

增加肌力第1招：先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。(記者王昭月／攝影)

一名65歲老先生近日外出買東西，突然腳軟差點跌倒，害得他日後出門都不敢走太遠，結果活動量不足，肌力大幅衰退。台灣 活力得中山脊椎外科醫院物理治療師吳瀚庭，即建議老年人平日可多做增加肌力的運動，才不致因為不敢動，造成肌肉 無力的情形惡化。

吳瀚庭說，造成肌無力的因素，除了年齡及平常運動量不足外，慢性疾病、內分泌荷爾蒙失調及飲食都可能引起，一旦肌力衰退，極可能導致跌倒、骨折、疾病和臥床，也增加死亡風險。

多攝取含蛋白質與維生素D

要避免肌無力，他建議長輩可多攝取含蛋白質與維生素D的食物，且增加運動強度與時間，每天最好曬太陽10至15分鐘，吸收維生素D促進肌肉合成。

增加肌力第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下採跪姿。每次做10到15下。(記者王昭月／攝影)

起來動一動 3運動促進肌力

吳瀚庭並建議3招促進肌力的運動，第1招先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。藉以訓練臀大肌、大腿前側肌群與小腿前後肌群。

第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下跪。每次做10到15下，訓練腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群與小腿。

第3招腿部外展運動，則以雙手扶牆，一腿向旁側抬起。每次做15到20下，兩腿交換做，以訓練大腿外側肌群。