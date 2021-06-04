疫情性增肥 你中了嗎？在家自己煮的人 比外食族更瘦

疫情期間約22%成人體重增加，被稱為「疫情性增肥」，因此居家運動格外重要。 (Getty Images)

疫情 期間天天關在家，很多人發現體重默默在上升中。根據研究，COVID-19大流行期，約有22%成人體重增加，被稱為「疫情性增肥」（Pandemic Weight）。快來看看近乎隔離的狀態中，如何控制體重。

一、在家運動，擺脫久坐不動壞習慣，連心情都會好。

你可以在家中安全的運動，包含瑜伽、自身體重運動，或只是在家裡走來走去。你甚至可以嘗試線上運動課程，比實體健身 課程便宜，甚至免費，選擇種類又多。

有研究顯示，線上APP等運動課程，有助克服各種不運動的障礙，例如「沒時間」、「沒器材」、「太無聊」。

你甚至可以考慮請個人線上教練，教練會提供個人化訓練規畫、營養計畫和建議，幫助健身目標。有篇系統性研究已證實上述線上教練的好處，並影響學員訓練的態度。

跳舞也是不錯的在家運動，跟著影片的老師動一動，具有改善情緒的額外好處。一篇2020年研究指出，久坐不動的女性每周跳3次舞，可以改善身體和心理健康的指標。

二、在家自己煮的人，比外食族更瘦。

沉迷於方便或舒適的食物雖然很誘人，但通常不是健康的選擇。

2018年研究指出，健康飲食富含水果、蔬菜、全穀物和優質蛋白質。遵循這種飲食習慣的人通常也避免額外糖分、精製穀物和高度加工食品的食物。如果可能的話，人們盡可能自己煮，少靠外食。

2017年研究證實，每周在家吃5次的人，比在家吃3次的人，少了28％的體重，減少攝取了24％的脂肪。

三、建立時間表，保持常軌。

你可以嘗試建立日常活動，以保持正常感，包括定時的時間起床，進餐，運動和睡眠。

你甚至可以做飲食計畫，並規畫做菜的時間。2017年研究提到，飲食計畫和健康飲食與肥胖 率降低之間有關。另外，建立規律的睡眠習慣，並獲得充足的睡眠。證據指出，肥胖與睡眠不足之間存在關聯。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)