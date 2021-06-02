防疫3招5原則 長者避免久坐久躺

疫情期間老人家要保有活動空間，只要不群聚、做好防疫，還是可以動一動。(Getty Images)

老人是新冠肺炎 高風險族群，台灣奇美醫院老年醫學科主任蔡岡廷以日本疫情 期間為例，提醒衰弱老人要留意幾件事，其中包括老人家要保有活動空間，只要不群聚、做好防疫，居家附近的公園還是可以去；別緊閉門窗等。

長期宅在家 當心肌少症

蔡岡廷指出，老人家長期宅在家不活動、缺乏社交很容易愈來愈衰弱，尤其是久坐、久躺，距離肌少症就不遠了。而老人家身體機能衰退常會出現：行動力下降、興趣缺缺、老年症候群如走路不穩、記憶力欠佳、尿失禁甚至出現譫妄等情緒問題，總體呈現全身性的機能衰退。

他說，日本新冠肺炎大爆發的經驗在前，因此綜合整理疫情期間，調適衰弱長輩健康不退化的原則：

1. 透過遠距、視訊通話維持親友接觸，獲得鼓勵、打氣，正向思考。

2. 環境通風、陽光充足對老人身體好，千萬別緊閉門窗認為可以杜絕病毒。

3. 確保老人有活動空間，住家之外，只要防疫做足，可以到居家公園、空曠處走走。

4. 飲食注意均衡營養，若有外食習慣者，改成外帶。

5. 減少出入醫療院所，可改用居家醫療，可向平常就醫的醫療診所詢問。

擔心疫情 慎防得焦慮症

芝山診所醫師余儀呈提醒，疫情升溫心慌慌，小心沒染疫，先得焦慮症。例如最近很多人擔心到賣場會不會感染新冠肺炎？會不會變成重症、留下後遺症？疫情不知何時結束？自己會不會受害染疫或傳染別人？「不確定性」是焦慮的源頭，而來看診的病患多半是會反映「身體到處不舒服」。

焦慮會出現頭皮發麻、頭昏、胸悶、冒冷汗、呼吸氣促、腹瀉等自律神經失調等症狀。余儀呈指出，若突然遇到快又急的意外，身體來不及因應而會產生創傷壓力症候群，但焦慮也有正向的一面，那就是教我們提前準備。

自我判斷 靜坐舒緩

想要避免自律神經失調，余儀呈說，不要把擔憂放在未來或過去，而是專注在當下。他最推薦靜坐，可以3招自我判斷焦慮是否由自律神經失調所導致。

一、鬆開每個部位的肌肉 ：5至10分鐘內，閉上眼睛，從頭皮、臉、脖、肩胸腹、骨盆、大腿、小腿、腳趾、腳板，輪流鬆開每個區塊的肌肉，還不熟悉放鬆肌肉的人，可以先繃緊肌肉再放鬆，專注在每個部位上。

二、緩慢呼吸：一吸一吐慢慢呼吸，並且逐漸拉長吸和吐的間隔時間。持續5至10分鐘便可緩和焦慮，讓身體找回原有的節奏。

三、用感恩心看待疫情期間的大小事。