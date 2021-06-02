檢測肺功能 爬樓梯就知

利用「1分鐘358」登階測試，可自我檢測肺功能。（Getty Images）

簡單爬樓梯，可以自我檢測 肺功能，及早揪出肺阻塞。咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘是肺阻塞的早期症狀，常與感冒、氣喘等疾病混淆，導致患者輕忽、延遲就醫、病況惡化。台灣 衛福部國健署呼籲，可利用台灣胸腔暨重症加護醫學會「1分鐘358」登階測試，自我檢測肺功能，如有異常，及早就醫。

慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）為常見的慢性病之一，是一種因為慢性呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病。有六成肺阻塞患者認為，疾病影響日常生活，導致活動不便。

呼吸道長期受髒空氣刺激是引發肺阻塞的主因，國健署慢性疾病防治組組長吳建遠舉例，吸菸、空氣汙染 、在工作環境中吸入粉塵、煙霧或化學物質等，長時間刺激呼吸道，會產生發炎反應，讓呼吸道分泌過多黏液，進而造成支氣管阻塞，使氣體無法順暢進出肺部，嚴重者甚至會導致呼吸困難。

彰化基督教醫院副院長林慶雄提醒，由於肺阻塞早期症狀易與感冒、氣喘或其他呼吸道疾病混淆，導致患者容易輕忽、缺乏病識感，而延遲就醫，確診時病情多已達中重度，建議有咳嗽長達三周、濃痰、喘鳴、運動易喘等症狀者，及早就醫。

若要進行自我肺功能評測，吳建遠指出，可利用台灣胸腔暨重症加護醫學會發展的「1分鐘358」登階測試，只要利用零碎時間爬樓梯，就可輕鬆自我檢測肺功能。

「1分鐘358」登階測試

／階段一：0至30階

如果1分鐘內，登階未達30階，屬於高風險族群，須檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰症狀，盡速就醫檢查。

／階段二：30至50階

如果1分鐘內，能登階30至50階，屬於中重度風險族群，須多留意自身肺功能。

／階段三：50至80階以上

如果1分鐘內，能登階50階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

專家吳建遠提醒，肺阻塞患者要配合醫囑指示，並依照身體狀況進行肺部呼吸及運動訓練，以增強肺功能，如散步、騎腳踏車、噘嘴式呼吸或腹式呼吸等。