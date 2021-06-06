全面殺菌 別忽略洗澡蓮蓬頭和軟管

家中的蓮蓬頭，應定期用熱水消毒及白醋浸泡刷洗來殺菌。(Getty Images)

洗澡也有可能和細菌親密接觸，台灣 衛福部桃園醫院護理師陳姵妏提醒，輸水管線內可能藏有細菌，需定期更換軟管和蓮蓬頭才能徹底消滅細菌，但一般民眾不常更換蓮蓬頭，平時可用熱水消毒及白醋浸泡刷洗來殺菌。

陳姵妏解釋，非結核分枝桿菌存在於環境中，包括土壤、塵埃、動物及食物皆可發現，也會聚集在輸水管線內。

陳姵妏說，研究發現，浴室蓮蓬頭藏有非結核分枝桿菌，蓮蓬頭裡流動的水達到一定壓力時，帶有細菌的水分子從蓮蓬頭噴濺出來，容易噴濺入口鼻，長期下來若不慎染上非結核分枝桿菌肺病，會出現長期咳嗽、倦怠、夜間盜汗、體重減輕、呼吸困難等症狀。

「浴室保持通風很重要。」陳姵妏說，每次洗澡前可先讓大流速、大沖勁的水量沖洗蓮蓬頭一分鐘後，再進入浴室內開始淋浴，更重要的是浴室通風、不要完全密閉，防止細菌經由皮膚或口、鼻，進入身體造成感染。

另外，陳姵妏提醒，非結核分枝桿菌有耐氯和耐熱的特性，提醒民眾要定期更換軟管和蓮蓬頭，平時每周可用攝氏60度以上的熱水沖洗蓮蓬頭5分鐘消毒殺菌，每月用1公升的溫水與100ml的白醋混合稀釋後，將蓮蓬頭全部拆卸下來浸泡，30至40分鐘後刷洗即可。