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防病毒跟回家 進門前先噴酒精消毒

黃妙雲
專家建議，返家進門前，應先噴灑酒精殺菌。(Getty Images)
專家建議，返家進門前，應先噴灑酒精殺菌。(Getty Images)

疫情期間，許多人在家上班上課，但仍有不少人堅守工作崗位，一般人在外面接觸很多東西，很害怕把病毒帶回家，居家防疫該怎麼做？

外出最好多準備一套便服

台灣宜家居家護理所執行長、護理師李姉穎建議，一般人外出或工作時應多準備一套便服，隨身攜帶酒精乾洗手、備用口罩等，返家進門前，全身應先噴灑酒精乾洗手殺菌，鞋子也要噴一下，再將鞋子放置於陽台等通風處風乾；回到家中，立刻脫下口罩反摺，用酒精噴灑後以密封袋收納，更要洗臉洗手洗脖子，更換衣服後再洗手一次。

換洗衣服反脫再丟籃子

李姉穎提醒，要洗的衣服必須反脫下來，避免沾染到病菌，分放兩個洗衣籃洗衣，一個籃子放淺色衣服，可以稀釋的漂白水（次氯酸鈉）清洗殺菌；另一個籃子放深色衣服，清洗時水溫改變即可消毒殺菌了。

由於冠狀病毒生長會受溫度、濕度影響，李姉穎指出，溫度大於30℃、濕度大於50%超過30分鐘，即可減少病毒活性，所以棉質衣物可用溫度40℃清洗，麻製品其他衣物可用55℃左右清潔，清潔完可立刻用烘乾機烘乾，部分衣服也可用熨斗、掛燙機來達到殺菌效果。

李姉穎強調，稀釋後的漂白水，必須在24小時內使用完畢，才不會影響效果。有些物品不能使用漂白水消毒，包括金屬（不鏽鋼例外）、漆面材質、天然羊毛、蠶絲、尼龍材質、染色衣物等。還有隨身戴或帶的眼鏡、手機殻、環保杯、耳環、項鍊等物品，每天都要以75%酒精、清潔劑等清洗清潔。

門把、手機等應酒精擦拭

居家環境清潔方面，李姉穎表示，家中的臥室、客廳沙發最容易沾染病菌病毒，應以漂白水徹底消毒，並且要保持室內通風，30分鐘後再以清水清潔一次，才具有殺菌效果。小朋友的塑膠玩具，則可用肥皂水清潔乾淨後風乾，如有用漂白水浸泡，也是浸泡30分鐘後，再用清水沖洗乾淨。

她指出，居家的各種把手，例如進門的門把、冰箱把手、電燈的開關等，以及鑰匙、悠遊卡、皮包、手表、手機等物品，每天都應該使用75%酒精噴灑擦拭一次，自然晾乾殺菌。

醫用口罩只能使用四小時

此外，李姉穎特別提醒，外科醫用口罩只能使用四小時，使用完勿亂丟棄。而隨身攜帶的酒精乾洗手，噴在手上後，必須手心、手背、指縫搓10秒，才具消毒殺菌效果。

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