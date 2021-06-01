洗髮方法不對 小心頭更油還會掉髮

頭皮一旦老化，皮脂腺調控油脂分泌的功能減低，容易受到生物體本身和外界環境干擾，而變得無法平衡頭皮油脂分泌。(Getty Images)

當心頭皮越洗越油，越洗越掉髮。細胞分子生物學家黃琇琴博士表示，油落屬於頭皮老化現象，頭皮出油多的人，落髮情況也比較嚴重，不過油落族群想改善落髮，要是使用強效去油的洗髮精，恐加速破壞細胞自我調控機制，呼籲一、慎選洗髮精，二、避免過度洗頭，三、避免淋浴的水太熱，四、避免過度染燙，五、避免使用吹風機過熱的風吹頭髮；維持好習慣和保養，才能保持頭皮油水平衡，減少落髮情況。

出油與落髮 息息相關

黃琇琴博士說明，油落是出油、落髮之意，常見輕度落髮、油脂平衡失調、髮質變細，以及容易斷裂等現象。不妨觀察一下周遭朋友的頭皮狀況，「頭皮出油與異常落髮看似兩回事，其實是與相互影響的同一件事情」。她說，頭皮油脂多的人，通常落髮也會較嚴重，究竟是大量出油引起的異常落髮，或是落髮後造成頭皮異常出油，有時候連皮膚科醫師都無法判斷，但肯定的是，只要頭皮控油做得好，落髮狀況也會跟著減輕，因此頭皮養護十分重要。

基因與年齡 影響最大

哪些族群頭皮油脂分泌特別旺盛？黃琇琴博士表示，影響油脂分泌的多寡牽涉因素很廣，包含體質變化、遺傳、飲食等都可能造成油脂平衡不穩定。一般而言，頭皮油脂分泌的多寡是由基因所調控，所以和遺傳有關。在青春期荷爾蒙分泌旺盛，油脂分泌會特別多；過了青春期20至30歲會呈現穩定狀態，隨著年齡增加，皮脂的分泌就越來越少。

黃琇琴博士進一步指出，男性油脂分泌的功能比女性還要旺盛，即使到了50至60歲仍可分泌較多的油脂。但女性在更年期後油脂分泌的功能會急遽減少，使得頭髮失去濕潤度和頭皮保濕的功能。

頭皮一旦老化，皮脂腺調控油脂分泌的功能減低，容易受到生物體本身和外界環境干擾，而變得無法平衡頭皮油脂分泌。黃琇琴博士提到，皮脂腺分泌過多的油脂，會和頭皮上的微生物、灰塵等一起交互作用，容易引起發炎反應，造成毛囊炎和脂漏性皮膚炎。相反的，如果油脂分泌太少，則容易引起頭皮乾燥、搔癢、頭皮屑等頭皮敏感問題。

洗髮太去油 反傷頭皮

黃琇琴博士強調，細胞本身具有自我調控的功能，若使用去油能力特強的洗髮精，頭皮細胞感到皮脂分泌不足，可能會分泌更多油脂，漸漸地瓦解油脂平衡機制，讓頭髮出油更嚴重。為了能夠改善頭皮出油問題，對此她提醒，日常清潔掌握五點：一、慎選洗髮精，二、避免過度出油，三、淋浴的水度不宜太熱，四、避免過度染燙，五、使用吹風機不用過熱的風吹頭髮，才能改善頭皮出油的窘境，舒緩頭皮不適。

使用吹風機要注意不用過熱的風吹頭髮，才能改善頭皮出油的窘境。(Getty Images)

黃琇琴博士分享，演講時很多人請她推薦洗髮精，表示頭皮很油，一天洗兩次都洗不乾淨，她才驚覺洗髮是很重要的議題，只是被她忽略了。她提到，她以前觀察過，女兒的手指頭常常破皮，而有次回家，她的母親又告訴她，她的父親的頭後面禿一塊，母親懷疑「會不會是洗髮精的問題？」，父親洗頭時習慣將洗髮精倒在手心上，然後直接打在禿髮之處。這兩件不相干的事，讓她驚覺「女兒手破皮、爸爸落髮原因，是不是都是洗髮精造成的？」開啟她頭皮養護的研究開發之路。

黃琇琴博士研究團隊，早期在乳鐵蛋白之燒燙傷癒合測試實驗時，意外發現乳鐵蛋白及其胜肽具和頭髮的細胞生物機制相關。歷經十多年研究後，已從乳鐵蛋白中研發衍生胜肽專利，為民眾在日常頭皮保養帶來多元新選擇。

黃琇琴博士說明，乳鐵蛋白是一種結合鐵的糖蛋白，普遍存在人、牛、豬等哺乳動物的乳汁中，尤其在初乳含量特別豐富，具有多元功能。而乳鐵蛋白為天然成份，普遍存在人體之中，因為不含藥物，可因應著不同成因的頭髮問題，使用上沒有年齡、性別、種族的限制，對於頭皮養護相當顯著。

老化別輕忽 提早保養

黃琇琴博士提醒民眾，不論是異常落髮、禿頭、出油等問題，很可能是頭皮老化後發出的求救訊號，都正在提醒著皮膚需要「對」的習慣與「好」的照護，提早養髮和保養頭皮，不要輕忽頭皮老化問題。只要正確調理問題頭皮，有機會能改善頭皮出油問題。

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