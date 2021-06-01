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專家觀點／肝癌野火燒不盡 肝臟移植絕後患

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

疫情嚴峻，老公沒上班，在家一直被老婆念，老公按捺不住。

老婆：「你看你是乖乖的讓我念，或找別人來助念！」

老夫老妻，諸多事無可奈何。對B肝、C肝人口而言，也有很多無奈，尤其不少人走入肝硬化、肝癌之三部曲。

有些人長了肝癌，雖然發現得早及早切除，但因為肝硬化的關係，肝癌一再復發，雖然有做定期檢查，肝癌還小的時候就發現，可以及時手術切除或做栓塞或電燒，有些人肝癌一再復發，一再做栓塞或電燒，但總是野火燒不盡 ，春風吹又生。

肝癌的夢魘如影隨形，住院成了家常便飯，雖然很多B肝、C肝病友有吃抗病毒藥物，肝不再發炎，但肝會一再長腫瘤，就好像土地一再長草一樣，拔掉了又長，拔不勝拔。如要斬草除根，對這些病友而言，最好的選擇就是肝臟移植了。

肝臟移植可以避免肝腫瘤一再復發的噩夢。除非換肝時肝腫瘤已經蔓延出去，這樣換了新肝，血液中原來的肝癌細胞仍然會在新肝著床長大。但如果換肝前，腫瘤已消滅殆盡，則換了肝等於換了一個新生命，唯一的遺憾就是定期要吃抗排斥藥，不能吃可口美味的生魚片。

總而言之，要避免老婆的碎碎念，除了及早回歸天國，有人來「助念」外，就是「及時悔改信耶穌」，對老婆更好一點，更貼心一點，大概鐵石心腸也會融化吧！

肝癌一再復發，如果肝來源不是問題，及時能換肝也是重新打造彩色人生的另一條康莊大道。

腫瘤 癌細胞 疫情

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