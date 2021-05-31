4技巧 助你一夜好眠

規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

睡眠對人的身心非常重要，仍有許多人經常無法獲得優質的睡眠，白天早起依然困倦。雖然睡眠障礙有不同的類別，治療方向不全然相同，但有些大方向可以幫助你更快進入夢鄉。根據美國 國家睡眠基金會，提供一些方法有助好眠。

1. 營造舒適環境

臥房裡的舒適放鬆對於睡眠的重要性不言而喻，在設計睡眠環境時，著重於提高環境的舒適度，像是舒服的床墊或枕頭、避免光線干擾、安靜環境、合宜溫度等都是營造良好的睡眠品質的關鍵因素。

2. 建立睡眠時間表

規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。一開始在調整睡眠時可以慢慢調整，建議每晚睡覺時間應避免相差超過兩小時以上，先讓身體慢慢地適應這些變化，有效建立新的睡眠時間表。而最佳午休時間以20分鐘為佳。

3. 睡前放輕鬆

不良的睡眠習慣經常導致失眠 或其它睡眠障礙。不妨可以在睡前先調暗光線、拉筋伸展操、睡前至少30分鐘不使用電子產品等方式，幫助你更快地進入睡眠的狀態。

4. 避開咖啡 因

攝取咖啡因的飲品能在白天幫助你克服白天的疲倦，但長期攝取可能會影響睡眠。另外，酒精會引起睡意，但是進入身體會影響大腦運作降低睡眠的質量，還包含飽腹入睡、吸菸、睡前劇烈運動等都是影響睡眠的一大障礙。

睡眠障礙是複雜的問題，也許在一個人身上有效，對另一位可能卻無效，不要太擔心，在嘗試新方法過程中都需要一點時間調整才會看見效果，但你可以做的是，持續放輕鬆、修訂之前無效的方法，或者可以制作睡眠的紀錄，觀察自己的睡眠發生哪些變化等。如果經常還有睡眠困難，問題正在嚴重惡化，一定要尋求專業的醫師，幫助你找出睡眠問題，讓你有一天能夠重拾好眠，一覺到天亮。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）