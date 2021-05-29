失智長輩不戴口罩怎麼辦？ 7招循循善誘

疫情期間，許多失智者吵著要出門，家人照顧壓力陡然上升。(Getty Images)

新冠肺炎疫情威脅大眾健康，但失智 者常因認知功能障礙，吵著要外出活動、不願戴口罩 ，恐成防疫 破口。台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，家屬可用反覆耐心提醒取代責罵，也可適時轉移焦點，以失智者本人重視的人、事、物來引導勸說，並提供「勸導失智者配合防疫7妙招」。

湯麗玉指出，許多失智者在家吵著要出門、與家人衝突增加，居家照顧壓力陡然上升。為解決上述情況，建議可在電視播放懷舊系列電影、電視劇、綜藝節目、老歌演唱以及律動節目，以安撫被困在家中的長者、減輕家庭照顧壓力。

為協助長者防疫，台灣失智症協會協會提供「勸導失智者配合防疫7妙招」，提醒家屬秉持「簡單、重複提醒」原則，宣導正確的洗手及戴口罩方法，若失智者違反防疫措施，宜適時勸導、轉移注意力並解釋原因，避免指責。

第1招：祭出子孫

由失智者心目中最疼愛的子孫、權威人物，來重複叮嚀失智者戴口罩，如最看重的大兒子、最疼愛的孫女、最敬重的醫師、最怕的警察等。

第2招：提醒會罰錢

適用於比較在乎錢的失智者，可告知不戴口罩會被罰很多很多錢，必要時可拿出一疊鈔票作勢要交給警察；反之，可告知戴口罩可領到錢，家屬可適時給失智者錢。

第3招：提醒會讓周遭致病

直接告訴失智者不戴口罩易感染新冠肺炎，也會害他最愛的家人生病，如孫女。

第4招：帶他挑選口罩

帶失智者去買布口罩，並讓失智者挑選喜歡的口罩。醫療用口罩也有不同花色，情況允許時，讓失智者挑選喜歡的顏色及花色。

第5招：特製口罩

此外，特製口罩的招數也可以增加失智者戴口罩意願，如加上金元寶的招財口罩，或是加上十字架，代表上帝同在，也可以印上最愛的孫女照片等。

第6招：貼海報叮嚀

在家門口貼大張海報，加上最愛的人或權威人物照片，以及戴口罩的叮嚀及圖示。

第7招：協同社區提醒

請大廈或社區管理員、鄰居及警察一同協助叮嚀失智者戴口罩。

防疫期間減少外出活動，但居家照顧失智者要維持正常規律作息，湯麗玉建議，可安排居家活動，如每天運動30分鐘、翻閱舊時相簿、著色繪畫、園藝活動或透過視訊關心遠方親友等。