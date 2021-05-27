舒緩足底筋膜炎 物理治療師教你4伸展運動

南投醫院復健科主任周建文主任為患者進行體外震波治療，圖非文中患者。（圖：台灣南投醫院提供）

台灣 南投縣一名陳姓婦人每次下床踩地，足底後跟就會傳來強烈刺痛，得多走動才能緩解疼痛，只能忍痛行走，日前忍無可忍才到醫院就診，經診斷是足底筋膜炎，接受體外震波治療或改善，物理治療師也建議透過伸展運動舒緩疼痛不適。

南投醫院指出，足底筋膜炎多與工作和生活習慣有關，大部份是長時間站立或行走、扁平足、運動傷害、體重過重、穿著高跟鞋或是老年人因退化導致脂肪墊的萎縮等，患者會明顯感到足跟疼痛，生活品質和活動力常因此受影響。

復健科主任周建文說，足底筋膜炎、鈣化性肌腱炎及肱上髁炎是使用體外震波治療最常見的3種軟組織疾病，臨床治療效果達8成以上；對長期肌肉 骨骼系統疼痛，又無法以民俗療法、針灸、藥物及復健治療的患者，體外震波治療是好選擇。

而體外震波治療可提供非侵入性保守治療、無傷口、復元快、不需住院，每療程做3次，每周1次，治療後有悶脹或痠痛的感覺，是震波治療的特性，先讓組織微破壞，促進好的發炎，增進血液循環、細胞再生能力後，再讓人體修復。

周表示，可冷敷減緩悶脹、痠痛等不適感，通常至多持續約1至2天就消失，而組織的修復及再生通常在1至2周後就會開始，期間盡量休息補充營養，約1個月後達到高峰，施做體外震波約7成患者治療3次後疼痛感獲改善，甚至消失。

物理治療師吳政軒則說，初期筋膜炎最簡單的治療方法就是休息減少走動或冰敷，同時也能搭配自主做運動配合傳統復健治療，像是腳踝運動（圖1）、跟腱牽拉運動（圖2）、腳趾抓毛巾運動（圖3）、墊腳尖運動（圖4）。

足底筋膜炎可透過腳踝運動(左起)、跟腱牽拉、腳趾抓毛巾、墊腳尖運動舒緩疼痛不適。（圖：台灣南投醫院提供）

若想預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，吳也建議，可自行做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子來保護足底筋膜；南投醫院則提醒，有肌肉骨骼系統疾病的患者可透過專業醫療諮詢，選擇適合自己的治療方式。