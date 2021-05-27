我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

想提升免疫力 吃這6大類食物就對了

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
吃對六大類食物，可以提升免疫力。(Getty Images)
吃對六大類食物，可以提升免疫力。(Getty Images)

提升自身免疫力，該採買哪六大類食物？吃對哪些食物，有助提升免疫力？

1.優質蛋白質：合成足夠抗體

人在維持免疫功能的過程中，抗體是不可缺乏的武器，蛋白質正是抗體生成的基礎原料。換言之，攝取優質的蛋白質，就是免疫力提升的首要任務。

建議買：植物性蛋白質，如黃豆、豆腐、豆漿；動物性蛋白質，如魚肉、雞肉、海鮮、奶類、雞蛋等。

如何吃：每餐至少吃一至兩份的蛋白質，一份為一顆雞蛋、一杯240㏄牛奶、半個手掌（不含手指）的肉類、兩格板豆腐、半盒嫩豆腐。有三高問題的民眾，盡量以植物性蛋白質為主，動物性蛋白質選擇低脂的雞肉及魚肉。

2.主食類：提供身體足夠能量

一旦缺乏主食，體內眾多生化反應都難以進行，特別是減重者，刻意不吃主食，長期下來，身體會轉而消耗蛋白質來維持身體所需的能量，反而會減弱免疫功能。

建議買：未精緻的全榖根莖類，如糙米、五穀雜糧、紅豆、綠豆、南瓜、地瓜、芋頭等。未精緻的食物，含有豐富的維生素B群、礦物質，與人體抗體的製造有很大的關係。

如何吃：每餐至少1／4碗，至多兩碗的量。視個人活動量及血糖狀況而定。

3.蔬果類：補充抗氧化物質

蔬果富含維生素C及植化素，能活化免疫機能、降低身體發炎反應。尤其是顏色偏紅黃的蔬果，含有豐富的維生素A，可以保護黏膜的健康。腸道黏膜是免疫軍團的家，口腔及肺部黏膜則是病毒細菌進入人體的第一道防線，顧好黏膜功能，免疫力自然能提升。

建議買：當季不同種類及顏色的蔬果，紅色的茄紅素，如紅蘿蔔、番茄、西瓜、葡萄柚等；綠色的多酚類，如綠色蔬菜、綠茶等；藍紫色的花青素，如茄子、藍莓、蔓越莓、紫地瓜等；紅綠色的葉黃素，如萵苣、菠菜、南瓜等；白色吲哚類，如高麗菜、芥藍菜、花椰菜等。

如何吃：建議每天吃三份蔬菜、兩份水果，才能滿足身體所需的營養素。每餐最好吃不一樣顏色的蔬果；其中，茄紅素及葉黃素是脂溶性維生素，需與食用油等油脂一起烹調，才有助人體吸收。

4.菇蕈類：調節免疫力

研究證實，菇蕈類有來自真菌細胞壁的多醣體，具有調節免疫的功能。

建議買：袖珍菇、杏鮑菇、香菇、洋菇、猴頭菇、木耳等真菌類食物中，都可攝取到此類多醣體。

如何吃：建議每天至少吃到半碗的量。

5.Omega-3脂肪酸：降低發炎反應

深海魚及堅果含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助抗發炎、平衡免疫功能。

建議買：深海魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等；堅果如核桃、奇亞籽、亞麻仁等。

如何吃：深海魚建議每周至少吃三次，每次約2份量；至於堅果，建議每天攝取拳頭握緊的一小把量，但要買低溫烘焙、沒有調味的堅果，對身體比較沒有負擔。

6.辛香料：抗病毒、抗細菌

辛香類食物除了能增加料理的味道，還具有殺菌、抗菌、防腐、抗病毒、輔助免疫系統的作用。

建議買：生薑、大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜、胡椒、薑黃、肉桂等。

如何吃：辛香料不論生吃或熟食皆宜。量視個人而定。

免疫力 雞蛋 三高

上一則

舒緩足底筋膜炎 物理治療師教你4伸展運動

下一則

吃太油、不吃油 都會釀膽囊炎 怎麼吃才能避免？

延伸閱讀

基礎病患不願打疫苗 醫生：高危人群更需保護

基礎病患不願打疫苗 醫生：高危人群更需保護
大蒜、人參、維生素C 有助增強免疫力

大蒜、人參、維生素C 有助增強免疫力
草食主義這樣吃 增強免疫力

草食主義這樣吃 增強免疫力
白蘭氏185年研究健康事全線產品幫您提升家人免疫力

白蘭氏185年研究健康事全線產品幫您提升家人免疫力

熱門新聞

醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)

1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

2021-05-23 02:00
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。(記者莊祖銘／翻攝)

53歲婦人頭暈牙痛拔掉5顆牙 竟是腦內長「珍珠」

2021-05-20 02:10
台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

2021-05-22 02:15
澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正表示，惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，是神經退化所引起的乾燥症。圖／澄清醫院中港院區提供

睡覺惡夢連連汗濕枕套 小心是帕金森氏症前期

2021-05-19 11:32
上下樓梯需要強健的腿部力量與穩定且靈活的關節。（本報資料照片）

按摩6穴位 長輩上下樓梯更輕鬆

2021-05-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？