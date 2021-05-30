老婦頸疼走路一直跌倒 趕緊就醫

長安醫院經神經外科醫師李漢忠指出，後縱韌帶鈣化發病年齡層多在50歲至70歲，如有出現莫明嚴重的頸部疼痛、四肢無力等症狀，盡早就醫檢查。（圖：長安醫院提供）

一名74歲婦人最近走路一直跌倒、四肢無力，只能以輪椅代步，台灣 長安醫院經神經外科醫師李漢忠診斷為「後縱韌帶鈣化」透過椎板成形術並搭配積極復健，才又可以跟朋友到處趴趴走。李漢忠提醒，出現莫明手和腳同時無力，應懷疑可能是脊髓或腦部問題，建議立即到醫院檢查，避免錯過治療的黃金時期。

這名婦人說 ，之前好好的，最近發現走路會一直跌倒，後來開始四肢無力，最後要用輪椅代步，害她那一陣子都不能去老人會找朋友了。後來還是老人會朋友介紹，她才趕緊就醫診治。

李漢忠說，後縱韌帶鈣化致病原因不明，可能與病人先天性體質有關，初期症狀，可能僅有頸部痠痛、或是偶爾手麻等；中期後，可能產生四肢無力、走路不穩等頸部脊髓壓迫的症狀。

他指出，通常神經損傷是不可逆的，若錯過治療黃金時間，就算手術其改善效果也是有限，所幸婦人在當下有問題立即就醫，才能恢復近9成，大約兩周就可以從不能走到行動自如!

李漢忠說，後縱韌帶鈣化發病年齡層多在50歲至70歲，如有出現莫明嚴重的頸部疼痛、四肢無力等症狀，盡早就醫檢查，千萬不要去推拿按摩，以免導致更嚴重的損傷。他也呼籲，平常要多運動、減少勞動、不做低頭族，才能讓脊椎適當的放鬆，維護脊椎健康。